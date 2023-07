Lindsay Lohan fue mamá por primera vez: el llamativo nombre que eligió para su hijo

Lindsay Lohan confirmó el nacimiento de su primer hijo, junto a su esposo. La pareja recibió al niño en Dubai, donde ambos residen desde hace tiempo.

La actriz de "Mean Girls" está casada con Bader Shammas, un banquero libanés. Una fuente cercana aseguró que “la familia está locamente enamorada”.

Aún no trascendieron imágenes del bebé, aunque no tardará mucho. El particular nombre que eligieron los flamantes padres tiene que ver con las raíces del banquero.

El primer hijo de Lindsay Lohan se llama Luai, que significa “escudo o protector” y es de origen árabe. Las redes sociales se llenaron de mensajes de felicitaciones para la famosa y su compañero de vida.

Jamie Lee Curtis la felicitó

Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan protagonizaron “Un viernes de locos” en 2003 y se convirtió en una de las películas favoritas de los adolescentes. Ellas eran madre e hija en la ficción y su vínculo se fortaleció detrás de las cámaras.

Así es que Lee Curtis no dudó en publicar un mensaje en sus redes sociales para la reciente madre: “Lunes mágico! Mi hija en el cine acaba de convertirme en una abuela de cine. Bendiciones por el nacimiento de Luai”.