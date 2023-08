Caso Cecilia Strzyzowski: Marcela Acuña pidió la libertad para Emerenciano Sena y denunció "torturas y hostigamiento"

Marcela Acuña, procesada con prisión preventiva junto a su esposo Emerenciano Sena y su hijo César por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, desaparecida desde el 2 de junio en la ciudad de Resistencia, pidió a través de una nueva carta la libertad para su pareja y denunció "torturas y hostigamiento" hacia los siete detenidos en la causa por parte de la fiscalía.



"Libertad ya a Emerenciano Sena, basta de torturas y hostigamientos a los detenidos por esta causa ´Cecilia´. Pido justicia para todos", escribió en su misiva, la mujer que se encuentra detenida acusada del delito de "homicidio triplemente agravado por el vínculo, por femicidio y por el concurso premeditado de dos o más personas".



A su vez calificó a su marido como "el mayor exponente histórico en los ´90 en el sector piquetero y hoy el mayor exponente de la impunidad de la justicia chaqueña", al considerar que se encuentra "secuestrado" sólo por ser quién es.



"El símbolo de Emerenciano privado de libertad es el mensaje que se instalan para los sectores pobres", remarcó, y afirmó: "Lo tienen abandonado a Emerenciano siendo un hombre de 60 años con patologías complejas de salud (colon, diabetes, pulmones producto del Covid que atravesó)".



Acuña, madre de César Sena, principal acusado del femicidio de su pareja, apuntó contra la Fiscalía 4 de Resistencia, "donde no tuvimos nunca la presunción de inocencia, y donde se utilizó y se sigue utilizando métodos de torturas, no solamente para ´castigar´ sino para llegar a alguna información, considerando que sobre todo Emerenciano está preso sin pruebas", señaló.



"¿Es un sistema punitivo encubierto dónde los hostigamientos y las torturas son parte del proceso acusatorio de la Fiscalia 4?", se preguntó, en relación a los fiscales de la causa, fiscal Jorge Gómez, Jorge Cáceres Olivera y Nelia Velázquez, quienes conforman el Equipo Fiscal Especial (EFE).



En su misiva, escrita en una de las celdas de la Comisaría 6ta de Resistencia, Acuña deslizó que la detención de su esposo "es una especie de venganza por ser quién es y por lo que representa (…) por el animarnos a pisar las calles y rutas para reclamar derechos postergados".



Por último, la ex precandidata a intendenta de Resistencia pidió "que se haga realmente justicia, y que se respete en serio los derechos humanos en el sentido pleno de su significado".



Acuña junto a su marido Emerenciano fueron procesados con prisión preventiva el pasado 4 de agosto por el juez de Garantías Héctor Sandoval.



En tanto, el pasado martes, Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Chaco confirmó la prisión preventiva para César Sena, principal imputado por el femicidio de su esposa, y para Gustavo Obregón, Fabiana González, Griselda Reinoso y Gustavo Melgarejo, por el "encubrimiento agravado" del hecho.



Cecilia fue vista por última vez a las 9.16 del 2 de junio último, cuando una cámara de seguridad registró su ingreso, en compañía de su marido César Sena, a la casa de sus suegros, en la calle Santa María de Oro 1460, de Resistencia. Según la resolución de los fiscales, la joven fue asesinada entre las 12.13 y las 13.01 de ese día en una de las habitaciones de la casa, aparentemente por estrangulamiento, en momentos en que se hallaba junto a César, Emerenciano y Acuña.



De acuerdo con la causa, su cuerpo habría sido trasladado por Obregón (colaborador de la familia Sena y detenido como "encubridor" del crimen) y César Sena, envuelto en una frazada a bordo de una camioneta Toyota Hilux hasta la chanchería propiedad de los principales imputados, donde habría sido calcinado.



Finalmente, sus restos habrían sido esparcidos en distintos sectores, entre ellos junto a uno de las márgenes del Río Tragadero, que linda con la chanchería de los Sena.