La agresión de Benedetto a Gallardo: se supo qué integrante de Boca pidió la expulsión del ‘Pipa’

Boca perdió ante Sarmiento en Junín y el partido terminó con varios expulsados por agresiones entre jugadores. El 1 a 0 avivó las llamas en el plantel visitante.

Silvio Trucco, árbitro designado, fue atacado y posterior al pitazo final, sacó la roja. Todo se desmadró cuando Lucas Blondel y Darío Benedetto encararon a Nahuel Gallardo, hijo de Marcelo Gallardo, y el ‘Pipa’ le tiró una trompada que no resultó en la cara del jugador de Sarmiento porque se cruzó Marcelo Weigandt.

Gallardo y Blondel resultaron expulsados. Según reclamaron los jugadores xeneizes, el festejo por el triunfo habría generado algún gesto provocativo que terminó en su cuestionada reacción.

El árbitro, aún en cancha, escuchó los reclamos de los dirigidos por Almirón por un codazo de Insaurralde a Valentini. Sin embargo, no consideró que esa acción reclamada haya merecido revisión del VAR, lo que aumentó la tensión en el ambiente.

El Pipa Benedetto también habría cargado contra Trucco cuando intentó calmar todo entre Zeballos, Merentiel y Blondel, que estaban furiosos. “Dejalo, no ves que es limitado”, habría dicho.

Nahuel Gallardo habló con la prensa, a la salida del estadio y contó más detalles: “Termina el partido y lo quiero ir a saludar a Blondel de buena manera. Me niega el saludo, sigo caminando y empezamos con cosas de la cancha que quedan ahí adentro. Benedetto se metió de la nada y me vino a tirar una piña. No sé por qué, se ve que estaba caliente del penal. Ahí se armó todo el tumulto”.

Quién pidió expulsión

Según dejó entrever Nahuel Gallardo, un integrante de la parcialidad xeneize habría pedido a Trucco la expulsión de Benedetto por la agresión que resultó en la roja para Blondel.

Esto fue confirmado por el periodista deportivo, Héctor Gallo, quien dio el nombre del que habría pedido la roja para ‘Pipa’. “Mosquito Cascini. Yo tengo entendido que como testigos están el presidente de Sarmiento y obviamente al árbitro. Hubo un pedido literalmente para que el expulsado sea Benedetto, inculpándolo de lo que se había visto”, explicó.

En tanto, agregó: “Le fueron a decir a Trucco ‘mirá que el que tiró la trompada fue Benedetto’. Te guste o no, fue así”. “Cascini no es un allegado, es un integrante del Consejo de Fútbol. Acá yo ya le doy vuelo a mi imaginación y puedo pensar que Cascini recibió un mensaje de Riquelme cuando terminó el partido, ‘escuchame, vos estás en la cancha andá y decile al árbitro que al que tiene que echar es a Benedetto’”, sumó Toti Pasman.

Boca tiene una agenda cargada esta semana. Recibirá a Racing por el partido de vuelta de Copa el miércoles a las 21.30 hs. El domingo, desde las 18.30 hs, jugará de local ante Tigre por la Copa de la Liga.