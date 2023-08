Intenso final en la caída de Boca ante Sarmiento: Benedetto agredió al hijo de Marcelo Gallardo

Un final caliente en Junín protagonizaron Boca y Sarmiento, tras la sentencia del árbitro. El encuentro resultó en un 1 a 0 desfavorable al visitante y con episodios de violencia entre los jugadores.

El árbitro Silvio Trucco también resultó atacado y tuvo que sacar la roja cuando ya había terminado el partido. Cómo se pudo ver en la transmisión, a cargo de ESPN, Lucas Blondel y Darío Benedetto se acercaron al hijo de Marcelo Gallardo, Nahuel, y el Pipa le tiró un puñetazo que pudo evitar el joven deportista.

Es que en ese momento se cruzó Marcelo Weigandt, logrando que la situación pasara a mayores. Con Trucco delante, tanto Gallardo como Blondel fueron expulsados.

Según reclamaron los jugadores xeneizes, el festejo por el triunfo habría generado algún gesto provocativo que terminó en su cuestionada reacción.

El árbitro, aún en cancha, escuchó los reclamos de los dirigidos por Almirón por un codazo de Insaurralde a Valentini. Sin embargo, no consideró que esa acción reclamada haya merecido revisión del VAR, lo que aumentó la tensión en el ambiente.

El Pipa Benedetto también habría cargado contra Trucco cuando intentó calmar todo entre Zeballos, Merentiel y Blondel, que estaban furiosos. “Dejalo, no ves que es limitado”, habría dicho.

Nahuel Gallardo habló con la prensa, a la salida del estadio y contó más detalles: “Termina el partido y lo quiero ir a saludar a Blondel de buena manera. Me niega el saludo, sigo caminando y empezamos con cosas de la cancha que quedan ahí adentro. Benedetto se metió de la nada y me vino a tirar una piña. No sé por qué, se ve que estaba caliente del penal. Ahí se armó todo el tumulto”.

Por su parte, ni jugadores, cuerpo técnico o dirigencia de Boca Juniors habló con los medios al retirarse.