“En los penales estábamos confiados y Andújar nos dijo que íbamos a pasar”

Federico Fernández tardó pocos partidos en ganarse un lugar en el equipo. Ya en su debut ante Unión había dejado en claro que si bien le faltaba fútbol tenía un ritmo diferente y jerarquía para la defensa. Sus otros ingresos fueron positivos y en Mendoza Eduardo Domínguez lo tiró a la cancha en reemplazo de Luciano Lollo. No sólo que marcó el gol del empate sino que fue el más parejo de atrás. La expulsión opaca un poco su actuación, pero el equipo encontró al defensor con marca y presencia en el área de enfrente que estaba necesitando. Antes de marcharse del Malvinas argentinas habló de su actuación y la del equipo.

-¿Qué te dejó esta clasificación?

-Nos vamos muy contentos. Sabíamos que iba a ser un partido muy complicado y friccionado. Ellos juegan a la pelota larga y segunda jugada. De todos modos en el primer tiempo nos sentimos más cómodos y en el otro apretaron un poco más y no nos dejaron jugar. En líneas generales hicimos las cosas mejor, tuvimos un enorme esfuerzo físico y por suerte esta vez los penales estuvieron de nuestro lado. En líneas generales tuvimos un buen partido más allá que tenemos muchas cosas para mejorar.

-¿Cuánto sirve en lo anímico después de ese trago amargo en la Copa Sudamericana?

-Mucho. Siempre ganar es importante y mucho más cuando lo buscás con una idea clara como fue el caso nuestro acá en Mendoza. Pasamos a otra ronda en la Copa Argentina y es muy importante. Veníamos de algunos partidos complicados y tuvimos carácter cuando lo necesitamos y buen manejo cuando nos tocó jugar al fútbol.

-¿En la jugada del final del partido te jugaste a llegar al cruce de la pelota o sabías que no podías alcanzarlo o por eso la falta?

-Llegué con lo justo y los últimos minutos los jugué acalambrado. Cuando tiró la diagonal pensé que llegaba a la pelota. Lamentablemente no pude y por eso la falta. Por suerte fue afuera del área y la jugada no pasó de un tiro libre. Mantuvimos el empate y en los penales esta vez no tocó a nosotros.

Federico Fernández,

y su infracción sobre Canelo

La última vez que Fernández había anotado con la camiseta del Pincha fue el 31 de marzo de 2011, por Copa Libertadores, en el triunfo sobre Deportes Tolima. En aquella oportunidad también fue de cabeza, como un año antes por el torneo contra Gimnasia en la cancha de Quilmes.

-¿Qué sentiste al marcar otro gol con la camiseta de Estudiantes y justo frente a los hinchas?

-Fue algo muy lindo volver a gritar un gol con esta camiseta y con la gente ahí cerca. Me saco el sombrero con los hinchas que hicieron un esfuerzo enorme y vinieron a alentarnos. Por suerte les pudimos regalar la clasificación... Después de tantos años estoy muy contento por cómo me recibieron. POder estar y dar una mano es muy importante. Ahora tenemos que recuperarnos en el torneo local y poner a Estudiantes en el lugar que tiene que estar.

-¿Por qué les costó tanto controlar la pelota en el segundo tiempo?

-En las transiciones fuimos muy verticales. En ese afán de querer dar el pase para adelante perdimos varias pelotas. A veces dar un pase no forzado genera otra transición. No estuvimos muy finos en la creación y no tuvimos la paciencia que sí tuvimos en el primer tiempo. También hay mérito del rival que presionó más alto y nosotros no nos encontramos.

-¿Qué sentiste cuando fueron otra vez a los penales?

-Los penales son penales pero estaba confiado. Mariano (Andújar) nos dijo que íbamos a pasar y así fue. La jugada del final nos dio más apoyo todavía.

-¿Estabas para patear si no te expulsaban?

-Sí, podía patear tranquilamente. Era una posibilidad.

-¿Cómo terminaste en lo físico? ¿Estás para jugar contra Tigre?

-Estoy bien. Estaba acalmbrado nomás. Lógicamente todavía me falta para estar al cien por ciento, pero en cada partido me voy sintiendo mejor. Contento por seguir sumando minutos.