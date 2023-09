VIDEO. Tensión e insultos: Patricia Bullrich visitó el barrio Emerenciano en Chaco

Patricia Bullrich llegó a Chaco este domingo por la noche para celebrar la victoria de Leandro Zdero y Silvana Schneider, candidatos de Juntos por el Cambio, la fórmula que le ganó la gobernación a Capitanich. Este lunes aprovechó para visitar el Barrio Emerenciano Sena, en Resistencia, y tuvo un cruce con los vecinos.

“Señora, acá no, con respeto”, le dijo una de las vecinas del barrio chaqueño a la candidata a presidenta de Juntos por El Cambio. La visita se dio previo a la conferencia de prensa que tenía pactada en el Hotel Amérian.

Según contó a distintos medios de comunicación la propia Patricia Bullrich, al llegar “me encontré con un grupo de gente que me saludó muy amablemente, un grupo que estaba muy contento de que Leandro y Silvana hubiesen ganado porque decían que iban a poder vivir mejor. Pero había otro grupo, que evidentemente todavía estaba alienado, que me dijo ‘acá no se puede pisar’, a lo que yo les respondí ‘no hay un milímetro de la Argentina que yo no pueda pisar’”.

Finalmente, se conoció el video donde quedó registrado el cruce que hubo entre Patricia Bullrich y dos vecinas del Barrio Emerenciano Sena. “Hasta ahí nomás señora, con mucho respeto”, comienza la conversación.

“Yo vine porque soy libre de andar en mi patria como quiera. No son dueños de ningún barrio”, afirmó Bullrich para seguir: “Me quiero sacar una foto acá porque quiero denunciar al asesino de Emerenciano”.

“Usted también es una asesina y está libre. ¿Dónde está Santiago Maldonado?”, lanzaron los vecinos. “Maldonado, Maldonado. Maldonado se ahogó. Ustedes quieren ser los dueños de Argentina”, aseguró Bullrich.

“No, de Argentina no, de nuestro barrio. Deje de provocar a la gente trabajadora”, le retrucaron.

Vale mencionar que fue en ese barrio, en Avenida San Martín al 3700 donde los restos de Cecilia Strzyzowski aparecieron quemados. Por el femicidio están acusados César Sena, pareja de Cecilia, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, padres de César.

Tras el cruce entre Bullrich y los vecinos, Marcelina Sena (hermana de Emerenciano) denunció a la candidata por “provocación y amenaza a la paz social”.