Boca se asegura a una de sus joyas: Luca Langoni extendió su contrato hasta 2027

El delantero de Boca Juniors, Luca Langoni, extendió este viernes su contrato con el club hasta diciembre de 2027, con una sustancial mejora salarial.



El club de la Ribera informó a través de sus canales oficiales que el atacante bonaerense, de 21 años, “firmó la mejora y extensión de su contrato hasta diciembre de 2027”, acompañado por Marcelo Delgado, integrante del Consejo de Fútbol.



El contrato que ostentaba el punta oriundo de Laferrere con el club "xeneize", se extendía (originalmente) hasta fines de 2026.



Langoni está atravesando su quinto desgarro en la temporada, el último producido en agosto pasado, en ocasión del cotejo de la primera fecha ante Platense (3-1), en la Bombonera.



Pese a que cumplió con los tiempos de recuperación de la lesión de grado II en el isquiotibial derecho, el cuerpo técnico no quiere apurar la vuelta del atacante al campo de juego teniendo en cuenta los antecedentes, ya que cuatro de esas molestias se dieron en esa zona. La postura del club es no establecer una fecha concreta en el calendario, sino que empiece a trabajar con normalidad progresivamente.



Lo que sí se dejó establecido es que Langoni no estará a disposición del DT Jorge Almirón para el partido del jueves venidero ante Palmeiras de Brasil, en la ida de una de las semifinales de la Copa Libertadores.