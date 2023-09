Santiago Mitre se sumó al tironeo entre Luis Brandoni y Ricardo Darín: “Algunas críticas pueden tener razón”

Recordemos que, en los últimos días, Luis Brandoni señaló que, desde su perspectiva, la representación del expresidente Raúl Alfonsín en la película Argentina, 1985 no fue la adecuada: “Después vienen los muchachos peronistas a hacer películas donde se omite la presencia de Raúl Alfonsín. Esos actores trabajando ahí, donde no aparece Raúl Alfonsín por temor a que la gente aplauda en el cine. Son capaces de cualquier cosa los peronistas”, comentó, al tiempo que agregó: “Si hablo me enojo, porque un día le voy a decir: ‘¿cómo carajo hiciste Ricardo (Darín) para hacer esa película que es una canallada? Si no figura Alfonsín, ni ninguno que lo hizo’”, para luego resaltar: “Como tienen el culo sucio y son cobardes porque ellos no conformaron la CONADEP porque querían la amnistía”.

Seguidamente, llegarían las disculpas: ““Estoy tratando de comunicarme con él para pedirle disculpas, porque eso de ‘canallada’ no estoy seguro de haberlo dicho, pero si lo dije, no se refería a Ricardo Darín. Se refería a la película, no a él”, indicó y aclaró Brandoni

Pero, quien ahora se refirió al tema fue Santiago Mitre, el director de la película: “A mí me parece que cuando una película genera discusiones sobre lo que dice, sobre lo que no dice, sobre lo que podría haber dicho mejor, sobre el que podría haber empatizado, eso habla bien de la película. Recibo bien ese tipo de críticas y me parece que amplían los discursos que tiene la película. Uno está hablado del Juicio a las Juntas, que es un hecho generado durante el gobierno de Raúl Alfonsín, o sea que a partir de que una persona piense de que no se está representando del todo bien a Alfonsín, genera que se hable de la presidencia de Alfonsín, me parece que es algo bueno”, sostuvo el director en cuestión.

Por último confesó: “A mí me hubiese encantado hablar de muchísimas cosas más de las que habla la película y siento que en muchos casos algunas de las críticas pueden tener razón. Me hubiese gustado poder hablar más de la participación de los organismos de derechos humanos en el juicio, me hubiese gustado poder incluir muchos más testimonios que los que se incluyeron en la película. Nosotros entendimos que para contar este hecho tan importante de la política argentina hacía falta focalizarse en algunos personajes clave, y los personajes en los que nos focalizamos fueron Strassera, Moreno Ocampo y su equipo de jóvenes abogados y Adriana Calvo de Laborde y muchos otros. Por supuesto que es una película y tiene que elegir un punto de vista, y a través de ese punto de vista tiene que intentar dar la visión más amplia que se pueda. La verdad es que lo intentamos, creo que en muchísimos casos la gente opina que lo logramos, algunos opinan que no lo logramos tanto y tal vez eso sea lo bueno de hacer una película”, señaló Mitre.