Picante desmentida de Paula Chaves sobre su encuentro con Jey Mammón: "El saludo no es señal de apoyo"

Recordemos que días atrás, tal cual lo adelantara este diario, Jey Mammón se refirió a los colegas y personas del ambiente que lo han apoyado cuando explotó en los medios el escándalo por la denuncia de abuso que hizo en su contra Lucas Benvenutto. Así, en la lista de personas que estarían de su lado, Jey mencionó a Paula Chaves y Pedro Alfonso y dijo que se los cruzaba todo el tiempo en Carlos Paz y dio a entender que le habían manifestado su respaldo.

Sin embargo, Paula fue muy clara al respecto: "No creo que saludar a alguien sea una señal de apoyo. Es una señal de respeto porque el saludo no se le niega a nadie. Nosotros hace muchísimos años trabajamos con él y cuando lo cruzamos, lo saludamos pero como saludamos a todos los colegas con los que hemos compartido un escenario. Nada más".

En este contexto, Chavez dio a entender que su postura era muy diferente a la que Jey había intentado mostrar.

Por último y ante esta nueva realidad, Paula no quiso seguir opinando: "Es algo que me incomoda pero básicamente porque no creo que sea yo la indicada para hacer un análisis del tema. Estas cosas es mejor que las dirima la justicia", cerró.