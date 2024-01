Silvina Escudero fue operada y habló sobre su salud: “Hay que aceptarlo como es”

Silvina Escudero mantiene el hermetismo sobre su salud, un aspecto de su vida que preocupa a propios y ajenos. Su hermana, Vanina, fue una de las pocas que se refirió a este asunto pero, aún así, no reveló cuál es el padecimiento de la bailarina hasta que ella lo haga.

En diciembre, tuvo que someterse a una cirugía abdominal, aunque tampoco explicó a qué se debió. “Me tengo que cuidar pero estoy re bien. Estoy un poco hinchada pero nada más. Estoy recuperándome genial”, contó.

“Tiene mucha voluntad para salir adelante. A mí me pone muy orgullosa. Ella está mejor porque le pone mucha voluntad y creo que va a llegar a estar bien”, había mencionado Vanina Escudero semanas atrás.

En las últimas horas, Silvina Escudero rompió el silencio y habló desde Punta del Este, donde se encuentra de vacaciones junto a su marido, Federico. “Acá estamos, recuperándonos. Fue un año difícil pero hay que ponerle onda a la vida siempre. Ese fue el plan de venir de vacaciones, distendernos un poco, estar juntos y seguir para adelante”, reflexionó.

“La realidad es que soy una persona super perseverante. Una mina positiva, que siempre pone buena onda ante cualquier adversidad pero bueno... hay algunas cosas que pegan más fuerte”, agregó.

Al ser consultada sobre si se refería a la situación de salud que atraviesa, señaló: “Lo hablo con mi grupo íntimo, que estuvieron acompañándome. Después tuve una cirugía de la que me estoy recuperando. Estoy un poco hinchada”.

En cuanto a la venda que utilizó tras la operación, la bailarina apuntó: “Sí, ahora estoy con un sticker cubriendo la cicatriz pero estoy bien. Me pongo la bikini y el cuerpo está como está. Hay que recuperarse y la vida es así. A veces estamos mejor, otras que no, es la vida”. Y cerró: “Siempre estamos buscando la perfección y el cuerpo divino y la verdad es que la vida a veces no es así, te pone en lugares diferentes. Dios quiere otras cosas y uno se tiene que amar como es. Tu cuerpo es tu templo, es el que te lleva adelante con tu salud, con tu vida. Lo tenes que amar y aceptarlo como es”.