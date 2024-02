"No me quiero ir de Chelsea, estoy bien acá", afirmó Enzo Fernández

El volante campeón del mundo Enzo Fernández, autor de un gol en el triunfo 3-1 de Chelsea ante Crystal Palace por Premier League, disipó rumores y confirmó su deseo de continuidad en el club londinense.



"No sé de dónde salieron esos rumores. Se habló en las redes sociales o algo así. Salgo a desmentir porque no me quiero ir del Chelsea, estoy bien acá", dijo Fernández en diálogo con ESPN.



"Estoy bien con mis compañeros, con el cuerpo técnico y con la gente del club. Desde el primer día que llegué me trataron de maravillas. Estoy muy agradecido más allá de lo que pase futbolísticamente. Soy un agradecido de estar acá. Estoy feliz acá en Chelsea y seguiré hasta cuando ellos quieran", aseguró el ex River Plate.



"La Premier es muy exigente y debemos estar siempre preparados. Tuvimos algunos altibajos. Estamos encontrando funcionamiento y cambiando la actitud", indicó Enzo Fernández sobre la temporada del equipo que dirige su compatriota Mauricio Pochettino.