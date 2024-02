Rodrigo Lussich y Ángel de Brito se sacan chispas: “No te tengo miedo”

Rodrigo Lussich y Ángel de Brito, se sacan chispas en redes sociales. Los periodistas de espectáculo hace tiempo dejaron ver sus diferencias, incluso evitando compartir canal de aire.

Sus primeros pasos lo dieron en el ciclo de chimentos conducido por Viviana Canosa en Canal 9, luego de irse de Intrusos. Ahora, el conductor de Socios del Espectáculo apuntó contra su competencia, el conductor de LAM y lo comparó con Nancy Pazos, algo que no cayó nada bien desde aquel lado.

“Esa gente que tiene una autovaloración de sí misma que no descansa. Es como De Brito, son esa gente que no descansa nunca. Esa gente que vos le soltas la mano, los soltas y no te sueltan. Es gente que no suelta el choriplanero”, comenzó.

De esta manera, el conductor de LAM salió al cruce: “La obsesión que tenés Rodrigo Lussich. Tu fracaso serial no te dejó avanzar nunca, hace terapia boludo”.

Lejos de poner un freno, del otro lado continuó la guerra desde la virtualidad: “Vos me bardeas hace años sistemáticamente y la obsesión la tengo yo? A vos no hay terapia que te salve, campeón de pelotero. ‘No le pegues a De Brito que después te destroza’, me dicen. No te tengo miedo”.

“Tu concepto de fracaso como forma de descalificativo es mentiroso y miserable. Tenés una soberbia que no te deja ver sobre tu metro y medio a nadie. Creés que sos alguien que está en un lugar superior y la gente te desprecia”, siguió el compañero de Adrián Pallares.

Y De Brito tomó el guante desde Twitter: “Tu paranoia también te las puede resolver un buen terapeuta. Siempre preocupado por mí. Intenta ser feliz, la vida es corta y no lo lograste, gil”.

El último golpe lo dio el conductor de Canal Trece: “Quédate tranquilo que hoy o cualquiera de estas noches volves a los tres puntos y a liderar el género (aunque no esté pasando hace un par de semanas) y te volves a sentir un triunfador. No sea cosa que el fracasado serial puedas ser vos. Dios nos salve”.