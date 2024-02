Las exportaciones bonaerenses cayeron un 20,5% en 2023

Las exportaciones de la provincia de Buenos Aires cayeron en 2023 un 20,55 por ciento en relación al año anterior, básicamente por el impacto negativo de la sequía que castigó fuertemente al complejo agroexportador del territorio bonaerense el cual representa casi la mitad de las ventas provinciales al exterior.

Según datos del Ministerio de Economía provincial, mientras en 2022 Buenos Aires tuvo un récord de exportaciones, con un acumulado anual de U$S 33.025 millones, en 2023 vendió al exterior U$S 6.794 millones de dólares menos: U$S 26.231.

Pese a este dato negativo, el ministro de Economía de la Provincia, Pablo López, destacó en la red social X que “en el transcurso del año, las ventas acumularon U$S 26.231 millones: +14 por ciento vs. 2019 y +10,5 por ciento por vs. promedio 2010-2022”.

López, al presentar el informe elaborado por el área de Estadística de su cartera, celebró que “la participación bonaerense en las exportaciones nacionales fue récord histórico”, pero advirtió que “la sequía deprimió las ventas de productos primarios”.

El funcionario habló de un “inesperado desplome” del agro, la principal fuente de divisas del país, aunque ponderó el desempeño del complejo energético, que “tuvo su 2° mejor desempeño de la serie (U$S 2.808 M), +86 por ciento respecto del promedio histórico”.

Las principales caídas se produjeron en Productos Primarios (sobre todo granos y oleaginosas) con un descenso del 46 por ciento y en las Manufacturas de Origen Agropecuario (faena de carnes, lácteos, aceites), que cayó 20,6 por ciento.

El complejo agroexportador de la Provincia (productos primarios más manufacturas de origen agropecuario) representó en 2023 el 46,9 por ciento del conjunto de exportaciones de la provincia de Buenos Aires.

La sequía tuvo importantes efectos en la producción agrícola de nuestra provincia. El fenómeno de la Niña entre 2020 y 2022, transformó a este periodo entre los 14 años más secos de los últimos 60, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Según el informe agropecuario elaborado por el Ministerio de Economía, “el primer semestre del año las exportaciones granarias (cereales y oleaginosas) superaron los 5,7 millones de toneladas por un valor de 1.954,1 millones de dólares”. Pero “comparado con igual período anterior, tales valores representaron una caída de 56,5 por ciento en toneladas y una disminución de 49,4 por ciento en dólares”.

Para la Bolsa de Comercio de Rosario, “la producción de granos se redujo en cerca de un 40 por ciento interanual” a nivel nacional en 2023, lo que generó “serias dificultades para la economía argentina, dado que las cadenas agroindustriales aportan 1 de cada 4 pesos recaudados por el Estado Nacional, emplean a 1 de cada 5 trabajadores del sector privado, dan cuenta de 2 de cada 3 dólares que ingresan al país por exportaciones y representan el 20 por ciento del PIB argentino”.

En cuanto a las Manufacturas de Origen Industrial (autos, maquinarias, químicos, etcétera) si bien las exportaciones de la Provincia arrojaron un saldo negativo de 11 por ciento el año pasado, en relación a 2022, hubo meses de mucha recuperación y otros de caída. A pesar de esto, la industria bonaerense representó en diciembre pasado el 53,3 por ciento de las exportaciones industriales del país.

BALANCE

El año pasado, la industria bonaerense tuvo seis meses de variación positiva de sus exportaciones, cinco meses de caída y un mes neutro.

El descenso se produjo en los meses de Noviembre (-15,8 por ciento), Octubre (-21,8 por ciento), Agosto -15,1 por ciento), Julio (-4,2), Junio (-29,7), Mayo (-6,1) y Febrero (-5,0 por ciento). En cambio fueron positivos los meses de enero (+10,7 por ciento), Marzo (+3,7 por ciento), Abril (+20,3 por ciento), Julio (+4,2) y Septiembre (+7,8 por ciento). Diciembre no sufrió variaciones con respecto a 2022.

Según anticipó el gobernador, Axel Kicillof, este año no presenta buenas perspectivas para el sector. “Buenos Aires es la principal provincia en producción automotríz del país. El 56 por ciento de los empleos de la industria automotríz están radicados aquí. El 74 por ciento de los vehículos fabricados el año pasado, se hicieron en nuestra provincia. No alcanza con la producción primaria, necesitamos también producción industrial. La tenemos que fortificar y proteger. Yo se que algunos añoran volver al modelo agroexportador. Creo que no excluyente producir materia prima contener una industria fuerte. Cortar el proceso de industrialización es restar trabajo, bienestar y salarios. Por eso hay preocupación por la caída en enero del 50 por ciento de la venta de autos”, advirtió el mandatario provincial durante la inauguración de una ampliación de la planta automotriz de la empresa Toyota en Zárate.

En cambio el sector energético mostró el año pasado un desempeño positivo en la provincia de Buenos Aires. Mientras que en 2022 se exportaron U$S 3.419 millones, en 2023 las ventas de energía al exterior alcanzaron los 3.523 millones de dólares.