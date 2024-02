El try de Peniasi Dakuwaqa: ¿El mejor del año?

Por la jornada 16 del Top 14 de Francia, en el clásico de París entre Racing 92 y Stade Français, se quedó con todas las miradas el fijiano Peniasi Dakuwaqa, que marcó un try que algunos especialistas comenzaron a calificar como el mejor del año y posiblemente uno de los mejores de la historia.

El wing aportó dos tries en la victoria de Les Stadistes, pero sin dudas el segundo será el más recordado por el mundo del rugby. A los 66 minutos de juego, Dakuwaqa, tomó la pelota e ingresó a su propio ingoal, al no ser tackleado por Wenceslas Lauret, superó los palos y comenzó una corrida que no pudo ser detenida por ningún rival.