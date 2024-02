Fernando Ruiz Díaz, líder de Catupecu Machu, recibió el alta tras sufrir un ACV: cómo sigue su salud

Fernando Ruiz Díaz, cantante de Catupecu Machu, recibió el alta para poder volver a su casa, tras sufrir un ACV (Accidente Cerebro Vascular). El artista deberá continuar con el tratamiento domiciliario.

“Esto es un equipo”, dijo en un video que compartió con sus seguidores, donde se ve a la banda de rock yendo a buscarlo al Hospital de Clínicas de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Lo acompañaban Julián Gondell al volante, Charlie Noguera y Nicolás Meardi.

“No es que tengo el alta, tengo el alta del hospital para que me vaya a casa: el alta médico vendrá después, tengo una gran recuperación. No sabía que había sido tan heavy, pero fue gravísimo lo que me pasó. Solo el equilibrio tengo que recuperar. Fue un ACV fuertísimo, un infarto cerebral y tengo una cosita en el corazón que después tendré que operar”, comenzó a relatar el músico de 55 años.

No quiso dejar de agradecer “mucho, mucho, mucho”, al Hospital de Clínicas y “a la salud pública. Así que por si hay dudas, bueno, decirles que estuve en el mejor lugar, con los mejores y que me salvaron. Me agarraron a tiempo, me salvaron y me dieron amor”.

“Y ahora salía caminando y decía: ‘Soy un milagro caminando. Se ve que arriba no me quería. La vida es muy larga, larguísima y ya no puedo creer haber vivido estos 55 años. Volví a nacer y ahora me queda por delante un camino hermoso”, comenzó.

“Lo único que me importa es Lila (su hija) y la música. Quiero terminar el disco. No sufría por mí, sino porque sé que me ama mucha gente que iba a sufrir mucho”, contó Fernando sobre el momento en que se le “estaba pasando el ACV”.

Por otra parte, en la publicación donde está disponible el video, describió: “Tengo un camino fantástico y hermoso (complejo y trabajoso, etc) por delante (como me dijeron los profesionales, tranquilo y sin apuro, sin prisa y sin pausa pero sobre todo poner pausa que es un botón que hasta ahora no conocía). El nuevo disco de Catupecu se suma cada vez más sustancia y el deseo de reencontrarnos en los destinos que nos esperen con el reptil que cambia la piel otra vez, nuevamente”.

Antes de terminar, mencionó que deberá volver a desconectarse del teléfono por prescripción médica. “PD: ‘El deseo es el engaño de las voces del olvido. El recreo es la creación del creer que estamos vivos’- Resetear todo, reiniciar el ciclo”, cerró.