Carlos Tévez tras la derrota ante Gimnasia: "Perdimos por un error nuestro"

Independiente, que venía de ganar los dos primeros partidos en condición de visitante en esta Copa de la Liga 2024, perdió ante Gimnasia este sábado y su entrenador, Carlos Tévez, habló en conferencia de prensa y expresó sus sensaciones tras la caída de su equipo.

“Perdimos el partido por un error nuestro, pero yo soy el responsable de que el equipo no pueda demostrar el juego que todos queremos. Con los equipos que se nos cierran atrás se nos hace difícil. Hay que seguir trabajando, es mejor que nos pase ahora”, aseguró.

En esta misma línea, haciendo su propio análisis, remarcó: "Gimnasia vino a buscar nuestro error, lamentablemente lo cometimos y desde ahí, el partido se nos hizo cuesta arriba, sabiendo que en nuestra cancha parece que tenemos que hacer el tercer gol antes que el primero”.

Por otra parte, habló de lo que significa jugar en la cancha de Independiente y de la presión de la gente: "Sabemos que la gente de Independiente quiere ganar desde el primero minuto. Nosotros le tenemos que transmitir la tranquilidad de que en cualquier momento podemos ganar el partido”.

Por último, Tévez hizo referencia a la falta de centrales que tiene en su plantel y sobre todo opinó sobre la situación de Juan Fedorco, flamante refuerzo: “Ya vamos tres fechas, no me voy a quejar ahora. Juan hace tres día que empezó a trabajar con nosotros. Hizo pretemporada física pero no con pelota. ¿Qué pasaría si lo ponía a Fedorco hoy y el error lo cometía él? Tenemos que estar seguros porque es la última línea, si te equivocás te cuesta el partido”.