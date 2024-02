Revelaciones de amor: Sebastián Yatra detalló por qué dejó a Tini Stoessel

Ahora, el cantante colombiano aclaró los tantos sobre los polémicos rumores que lo persiguen hasta el día de hoy. Sabido es que, la historia de amor que tuvieron Tini Stoessel y Sebastián Yatra resonó en los medios durante el año que duró y también luego de anunciar su separación. Pero, ahora, el cantante colombiano habló sobre algunas acusaciones con Danna Paola y explicó cómo se sentía durante su relación con la cantante de Cupido: "Cuando una relación de este tipo se hace tan grande, es emocionante, porque es como una película romántica y tú eres el protagonista, pero también ves que solo eres parte de esa historia. Yo era algo inmaduro y no me hallaba en el momento adecuado para eso. Sentí que perdía mi individualidad", reflexionó el cantante con respecto a su madurez por aquellos días.

Nunca he abordado ese tema porque fue difícil... Danna y yo nunca intercambiamos mensajes de coqueteo en ningún momento", explicó Sebastián, al tiempo que agregó: "Sin embargo, creo que hoy aún hay gente que piensa que estuve con ella. De repente, me convertí en el villano de la película, sin motivo aparente. Recibí muchas críticas. Me preocupa lo que piensa la gente. También me importa lo que es justo, correcto o incorrecto, y sentí que no lo merecía", concluyó.

Finalmente, y por otro lado, también suenan otros rumores. Según se comenta, Tini y Rodrigo de Paul estarían juntos nuevamente. Aparentemente, el mediocampista de la selección y la cantante mantienen una relación en secreto para evitar que trascienda en los medios.

Las pistas las habrían estado mostrando a través de las redes sociales, lo que dejó al descubierto que la pareja se habría reconciliado. “Hace semanas que empezaron a aparecer coincidencias entre Tini y De Paul. Los dos se tiñeron de platinado al mismo tiempo, se hicieron trencitas...", comentaron desde la tele.