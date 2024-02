Guillermo Marín reveló todo lo que pasó en el cumpleaños de Fátima Florez y el supuesto enojo con el presidente

Por estos días, mucho se habló sobre el pasado cumpleaños de Fátima Florez. Se dijo que había tenido una fuerte pelea con su novio Javier Milei y, también le habían robado la torta: "Tengo información de lo que pasó en el cumpleaños de Fátima Florez. Fue tremendo. Se afanaron la torta. Milei y Fátima tuvieron su primera pelea y crisis", había contado en la tele.

Con respecto a la discusión entre Florez y Milei, los programas del ambiente indicaron: "Ella hace la función, él la va a ver. El tema es el siguiente, Milei después del beso que todos vimos se retira con la comitiva al lugar donde se festejaba el cumpleaños. Fátima va a su camarín, se baña, la peinan, todo. Y cuando sale y empieza a escribirle al presidente, su pareja, para ver dónde estaba. Él ya no estaba. Se fueron todos. Sólo quedó la mamá de Fátima, su hermana y el peinador".

"Milei se fue. Ella ahí le escribe a Milei, él no le responde. Marín le contesta y le dice que ya tenía su auto listo. Ahí ella se enoja y dice: '¿Cómo que me están esperando allá? Me dejaron sola, varada acá con la valija'. Fátima llegó hecha una furia a su cumpleaños. Hubo un momento íntimo en el que ella y Milei se fueron a hablar. Después todo se desarrolló con total normalidad", confesaron en los medios.

Pero, ahora, Guillermo Marín, el productor de la imitadora, hizo un descargo: "Me molestan las mentiras. Cuando las cosas son verdad, yo siempre doy la cara", dijo Marín, al tiempo que reveló: "La primera mentira, por ejemplo, es que se olvidaron de llevar a Fátima Florez al cumpleaños. Esto es algo que no lo vi nunca. La realidad es que ellos tienen una cápsula presidencial que, si yo la llego a poner a Fátima Florez ahí, la estarían matando en todos los medios porque dirían que está gastando plata del Estado. Entonces, lo mejor era que se fuera el presidente y después ella se fue con mi custodia", explicó molesto.

Asimismo, y sobre el supuesto robo de la torta, señaló: "Están diciendo algo que no es. Cómo me voy a olvidar de Fátima Florez, que es la persona más importante en ese momento. Era su cumpleaños además. Después escuché también que decían que se habían robado la torta, te puedo pasar las fotos de todas las tortas que hubo. Se dice cada cosa que a veces parece ciencia ficción".

Y finalmente, haciendo referencia al cortocircuito con el presidente, Marín contó: "Eso es una locura. Si hubiera pasado, yo lo digo: 'Sí, se fueron a parte y hablaron'. Ella llegó, la estaban esperando con una flor, él la abrazó, se dieron un beso, bailaron el vals. Fue un cumpleaños divino. No sé de dónde sacan estas informaciones", cerró Guillermo Marín.