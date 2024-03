Pedro Rosemblat se animó a contarlo: cómo nació la relación con Lali Espósito y quién dio el primer paso

Lali Espósito y Pedro Rosemblat se muestran más enamorados que nunca. La feliz pareja se adentró a la rutina laboral luego de unas vacaciones que compartieron en sus redes sociales.

En medio de su programa de streaming, Pedro Rosemblat se tomó un tiempo para entrevistarse con María Laura Santillán. Allí contó, por primera vez, cómo comenzó su relación con la artista argentina.

Para dar cuenta del momento que atraviesa, aseguró estar “hasta las manos y muy enamorado”. “No hay nada más lindo que enamorarse de una persona que está enamorada de vos y que el amor sea correspondido. Así que yo estoy muy feliz”, comentó.

En tanto, agregó que se mantiene con cautela porque “tiene que ver un poco con el miedo al recorte también y un proceso de ‘maridización’ de Pampita que me preocupa un poco, ese es el proceso que estoy atravesando”.

“Yo me enamoré de una persona que conserva su simpleza, su humildad, que es una piba de barrio”, relató. María Laura Santillán no se aguantó las ganas de saber quién dio el primer paso y Pedro Rosemblat habló de ello, por primera vez.

“Me escribió ella, tuve una suerte bárbara. No sé si me hubiera animado a escribirle. Quizás en algún momento, si había alguna historia (de Instagram) que atinaba a contestar algo, hubiera encontrado un hueco. Pero me sorprendí, obviamente”, cerró.