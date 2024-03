Unos 800 mil alumnos de colegios privados podrán acceder al voucher en la Provincia: cuándo arranca la inscripción y detalles

La ayuda educativa, a través de “vouchers”, que anunció el Gobierno nacional podría llegar a unos 2.800 colegios privados de la provincia de Buenos Aires y a un universo de 800.000 alumnos bonaerenses.

En el sistema bonaerense se concentra la mitad de las escuelas del país y la mitad del alumnado, indicaron fuentes del sector de colegios privados.

En ese segmento 1.900 instituciones reciben subsidios del 100 por ciento, y 900 colegios tienen más del 75 por ciento de aporte estatal para la cobertura de sueldos.

ATENTOS A LA INSCRIPCIÓN

Según se informó, la próxima semana los colegios enviarán información a los padres para que se informen sobre la propuesta, y desde el 3 al 30 de abril las familias podrán inscribirse para recibir la ayuda mensual, que en principio será para cobrar en los meses de mayo, junio y julio. Luego, se verá si la medida sigue vigente o culmina.

La inscripción se podrá realizar en el sitio www.argentina.gob.ar. Las familias que se podrán anotar no pueden superar la suma de 7 salarios mínimos, aproximadamente 1.400.000 pesos, se indicó en el ministerio de Capital Humano.

Para recibir el subsidio se deberá incluir en la presentación un número de CBU. Allí se acreditará el dinero.

Dentro del formulario habrá que especificar el establecimiento educativo al que asiste el alumno.

Según se detalló, a nivel país, estarían alcanzadas cerca de 6 mil escuelas y podrían acceder a la ayuda unos 2 millones de alumnos.

El voucher cubrirá el 50 por ciento del arancel base hasta 54.396 pesos, para colegios que tienen jornada simple (4 horas). Si la cuota es de 40.000 pesos, el Estado cubrirá 20.000 pesos de ese valor, se detalló.

Una incógnita que quedó planteada es si el monto de cuota tope queda congelado. De ser así, distintas familias pueden quedar sin el beneficio en caso de que en ese trimestre suba el precio de las cuotas, posibilidad que tiene altas chances de que ocurra por las paritarias salariales docentes, que pueden disparar el precio de las cuotas de los colegios privados.

Según informaron en la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la provincia de Buenos Aires (Aiepba), “es una medida importante que alcanzará a una gran cantidad de familias porque el mayor porcentaje envía a sus hijos a estas escuelas de gestión privada” y agregaron: “Es una ayuda a la clase media y media baja. Hay que desmitificar que la privada es la escuela elite”.

Este diario publicó días atrás que el 30 por ciento de los alumnos de colegios privados del país está en situación de pobreza, algo que alarmó a distintos sectores. El dato surge del Observatorio de la Deuda Social Argentina, de la Universidad Católica Argentina.

En la escuela privada laica, el porcentaje de alumnos en situación de pobreza es del 26,8 por ciento, y en las escuelas parroquiales llega al 33,9 por ciento. En tanto, entre los colegios privados laicos el mayor nivel de pobreza se da en el nivel secundario (31,4 por ciento), mientras que en los colegios parroquiales el mayor índice de alumnos en situación de pobreza tiene lugar en el nivel inicial (45,8 por ciento), siempre según el estudio difundido por la UCA.

“UN ALICIENTE”

En la asociación de colegios privados bonaerenses, indicaron que “sabemos que las familias no quieren cambiar a sus hijos de la escuela y ante el gran esfuerzo que hacen, esto es un aliciente”.

“Se pone la plata en Educación porque la educación es pública, con dos gestiones -estatal y privada-.⁠Quedan afuera (de la ayuda) los jardines maternales que paradójicamente no reciben aporte estatal y muchas escuelas que tienen aporte estatal menor o directamente no tienen no porque no lo necesiten sino porque lo vienen pidiendo hace años y no se lo otorgan por falta de presupuesto, sería bueno que se arbitren medios para contemplarlas”, agregaron en Aiepba.

Por su parte, el titular de la cartera educativa bonaerense, Alberto Sileoni, sostuvo en declaraciones periodísticas que la medida “luce como una transferencia de recursos de la educación pública a la privada”.

“Una ayuda a las familias de clase media no está mal, pero debiera ser en el contexto de una ayuda a los que más necesitan, de un Estado activo que distribuya medicamentos oncológicos, que mire con más ternura a nuestros jubilados”, sostuvo Sileoni.

“Hay que analizarlo en medio de un intento de privatizar la educación, de poner en jaque y desordenar a la educación pública, de quitarle recursos; en el contexto de eliminación del Fonid, una gran incerteza respecto de los fondos para las provincias, y una severa restricción a las universidades y a su presupuesto”, dijo el funcionario bonaerense, quien remarcó que el monto de los vouchers destinados a la provincia de Buenos Aires representa “un poco más de la mitad” del Fonid.

“En la Provincia pueden estar beneficiados algo así como 755.000 chicos de nivel inicial, primario y secundario. Si el 80% de esas familias recibiera el beneficio, que es posible, estaríamos en 8.000 millones de pesos por mes. El Fonid para la Provincia eran 14.000 millones de pesos por mes”, detalló.