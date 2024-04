VIDEO.- Misterio en La Plata por extrañas luces en el cielo: "¿Qué cuernos será?"

Un vecino de La Plata se sorprendió en el atardecer del jueves al salir al patio de su casa y divisar unas extrañas luces que se movían en el cielo. Azorado por lo que vio, el hombre se interrogó: "¿Qué diablos será?".

Para despejar dudas del evento que se presentó ante sus ojos, el hombre decidió filmarlo con su teléfono celular y lo publicó en las redes sociales. Además, les hizo ver las luces a las personas que viven con él en la vivienda, en Barrio Hipódromo. "Sí, se ve, se ve", se escucha decir a una mujer también en tono de asombro.

En las imágenes que compartió al WhatsApp de EL DIA (2214779896) pueden apreciarse dos luces tenues que se desplazan en distintas direcciones. De fondo se observa el cielo nublado y rojizo debido a condiciones meteorológicas que se presentaron en la jornada de ayer en la Ciudad.

"Esto lo vimos desde el patio, como en dirección al río. Mi sobrina me dijo que lo vio varias veces. No sabemos si es un drone o efectos de luces de algún local de baile, pero no se escucharon ruidos. Eran dos esferas con movimientos casi circular y con cierto ritmo", describió sobre las extrañas formas que vio en el cielo.

"Esto lo observamos durante un buen rato. Luego, más a la noche, volví a salir afuera. Y al mirar otra vez al cielo, ya no vi nada", contó el vecino.