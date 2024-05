VIDEO.- Eduardo Domínguez bancó a Tiago Palacios y habló de "rotación" para jugar en Bolivia

Eduardo Domínguez, el técnico de Estudiantes, flamante campeón de la Copa de la Liga Profesional, brinda este mediodía una conferencia de prensa en el Country de City Bell antes de viajar a Bolivia, donde el Pincha visitará en la altura de La Paz a The Strongest, por el grupo C de la Copa Libertadores.

"Veremos si vamos a tener rotación", sostuvo en cuanto al equipo que plantará ante el elenco boliviano. Además dijo que ese partido "será duro como todos, hay que plantearlo bien. Tenemos que tener los pies sobre la tierra y saber que nuestro objetivo ahora es pasar a la próxima etapa en esta copa".

Sobre Tiago Palacios, protagonista del choque contra u surtidor en una estación de servicio de Retiro tras los festejos por el título, el DT del Pincha sostuvo: "Estaba haciendo la declaración y ya iba a estar en condiciones de estar con nosotros. Si está en condiciones y la Justicia lo permite va viajar con nosotros. La reflexión es que es un chico que se puede equivocar porque todos nos equivocamos. Cuando queremos dar el ejemplo primero digo que miremos para adentro. Uno se va a dormir y sabe que actuó mal". Y agregó: "Los que estamos afuera creemos que tenemos la verdad pero hay que estar en los pies de estos chicos, en los pies del que se equivoca. No sólo decir que se equivoca sino que tiene la valentía de pedir perdón. Tiene que estar tranquilo que por suerte no pasó nada con otras personas ni le pasó nada a él. Tiene que estar tranquilo. Nosotros lo estamos porque sabemos quién es y lo conocemos. Él sabe que se equivocó y ya está. Tiene que venir, estar con nosotros y jugar al fútbol. Para nosotros ya pasó, hay que seguir. No hizo nada malo, solo se equivocó".

Luego, Domínguez analizó: "Estudiantes es un equipo que necesita vender, es entender los momentos y en los lugares que te toca estar. Obviamente la dirigencia lo tiene mucho más en claro y los caminos que debe hacer. Nosotros entendemos eso y los jugadores". Además indicó que "nos quedan partidos determinantes en Copa Libertadores entonces no es algo aislado, sabemos lo difícil que es y sabemos la dificultad que va a tener los rivales para pasar a Estudiantes". Además manifestó que "buscamos estar preparados pero por lo que viene hacia adelante, no solamente por el partido que tenemos en la altura. Yo elijo seguir preparándonos, lo que viene ahora es este partido en Bolivia".

Sobre los festejos por el nuevo título precisó que "se pudo ver en los festejos de anoche la familia que es Estudiantes. Fue realmente una gran alegría para todos nosotros y nuestra gente". Y agregó: "Las glorias de Estudiantes fueron la construcción del camino del club, para estar hoy donde estamos. Lo de la gente, agradecerle por el apoyo incondicional constante y que pueda disfrutar de un título nos pone muy contentos".