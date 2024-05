Pichetto bancó la Ley Bases y consideró que un cambio en el Gobierno "oxigenaría algunas áreas"

El diputado Miguel Angel Pichetto se mostró confiado en que la Ley Bases finalmente sea aprobada en el Congreso, al tiempo que expresó críticas con algunas áreas del Gobierno de Javier Milei, además de ciertas consideraciones sobre la gestión libertaria.

Sobre la posibilidad que el proyecto de Ley Bases sufra algunas modificaciones en el Senado, Pichetto que de ser así "en Diputados se va a tratar únicamente la reforma que se hace en el Senado, no va a estar en debate toda la ley. Desdramatizo el tema".

"Creo que no hay chances de que se rechace la Ley Bases", agregó el titular del bloque Hacemos Coalición Federal, al tiempo que consideró que "sería un grave error el rechazo de la ley", y calificó de "infundadas" algunas dudas expresadas desde el sector de las PyMES respecto a la implementación del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI).

En otro orden, y con relación a los rumores sobre posibles cambios en algunos ministerios, Pichetto señaló que "oxigenaría algunas áreas" y reclamó que "la Argentina agroindustrial necesita un ministro de Agricultura a un secretario que tenga independencia y autonomía y que dependa del Presidente únicamente".

También indicó que el ministerio de Capital Humano es "un área que está muy sobrecargada, no estoy descalificando a la persona que la lleva adelante, pero me parece que tiene muchas responsabilidades muy sensibles, en términos de la vida cotidiana de la gente". Y cuestionó que "la comunicación no puede ser solamente un tuit, es importante ese mundo, no lo desconozco. Todos los hechos prescriben a los 35 minutos de haber hecho el tuit".

Finalmente, reveló tener cercanía y diálogo con la vicepresidenta Victoria Villarruel, lo mismo que con Santiago Caputo, de quien dijo "tengo respeto" y resaltó que tenga "una actitud de mucha vocación por lo político", y Karina Milei, a quien tras una reunión "correcta" le pidió que le transmitiera al Presidente "que hable con los gobernadores", como una llave para destrabar algunas discusiones.