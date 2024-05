Negociaciones cruciales por la Ley Bases: el Gobierno necesita el dictamen

La Ley Bases continúa su recorrido parlamentario con el Senado de la nación retomando su tratamiento en el plenario de la comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuestos y Hacienda.

Tras el revés de la última semana en la que la oposición le trabó el dictamen, el oficialismo espera contar con el despacho a comisiones este jueves 16 de mayo para que finalmente sea debatida en el recinto el jueves 23. Pero pese a que el bloque oficialista confié en que se concrete este cronograma, en las últimas horas desde la bancada radical pusieron en duda que esta semana se logre el dictamen.

Fue el senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad (UCR) el que cuestionó los métodos de construcción de consensos de La Libertad Avanza y aseguró que “no hay gestión de la ley por parte del oficialismo que escucha y no actúa en consecuencia para que el Gobierno tenga su ley. No creo que esta semana tengan dictamen”.

En una entrevista radial, el presidente de la UCR bonaerense planteó que “si continúa con este formato, estoy absolutamente convencido de que no va a haber dictamen. No busquen más culpables, el Gobierno debe hacerse cargo que no hay gestión de la ley”.

Estas duras acusaciones del senador radical parten de que a su entender faltan “operadores de leyes” por lo que no observa que “en el oficialismo estén trabajando como entiendo debe hacerse para lograr ese objetivo”. “No veo a nadie en el oficialismo, con lápiz y papel, produciendo las reformas ni juntando la cantidad de senadores que se necesita para ese objetivo”, manifestó y completó: “Las leyes salen con un determinado número que acompaña, el Gobierno arranca de siete, el número propio, y debe empezar a construir el número para sacar la ley. Eso se hace escuchando, dando lugar a las modificaciones para construir el número”.

“Como se está gestionando” la Ley Bases no va a se aprobada “en breve”, sentenció Abad y remarcó que no hay escucha de la administración libertaria ante los reclamos y propuestas de la oposición dialoguista.

En ese sentido, uno de los puntos de la ley que está siendo cuestionado por la oposición es el del Régimen de Inversiones (RIGI) que concede grandes beneficios a empresas extranjeras. La oposición no sólo entiende que esas condiciones son excesivas, sino también que significan una discriminación para las compañías locales.

Se trata de un régimen al que se accede para inversiones que superen los US$200 millones, contempla 30 años de ventajas impositivas, libre disponibilidad de divisas y facilidades para la importación de equipos, al que la oposición entiende jugaría en contra de los intereses de las Pymes nacionales.

Al respecto, el senador Martín Lousteau sostuvo que el RIGI tiene “agujeros tributarios importantes”. “La Argentina perderá millones de dólares de recaudación en el futuro de manera innecesaria”.

Ganancias -incluida dentro del paquete fiscal que acompaña a la Ley Bases-, nuevo blanqueo de capitales, moratoria y reforma laboral, son otros de los puntos claves a los que la oposición espera que se puedan modificar. Al respecto y en contraposición a lo planteado por Abad, días atrás el ministro del Interior, Guillermo Francos sostuvo que estaban dispuestos a negociar cambios con la oposición y así lograr los votos necesarios para la sanción del proyecto.

De todos modos, vale señalar que de lograr la aprobación con modificaciones, el proyecto retornará a Diputados donde será puesto nuevamente en debate.