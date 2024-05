Griselda Siciliani confirmó su romance con Luciano Castro: "Nos vemos esta noche"

Griselda Siciliani confirmó que mantiene una relación con Luciano Castro. Los rumores de la nueva pareja comenzaron esta semana, cuando salió a la luz una fotografía de ellos en un restaurante.

Fue la propia actriz quien decidió romper el silencio y confesó este nuevo amor con su colega, con el que ha compartido set de grabación en varias ocasiones. Según se supo, no es el primer acercamiento entre ellos, sino que se trataría del resurgir de una historia pasada.

La primera imagen oficial de Siciliani y Castro fue publicada en el programa de Ángel de Brito. Se los puede ver a los dos sentados de frente, en lo que parece ser un bar.

Guido Záffora, desde Intrusos, comentó: “Hoy hablé con alguien cercano a la pareja y me dijeron que esto es verdad, que ellos tuvieron varias vueltas, era como una pareja sexual”.

En base a la información que dio el panelista, se confirmaría que la primera vez que estuvieron juntos fue en 2007, cuando ella recién se separó de Suar y él todavía no había empezado a salir con Sabrina Rojas. “Cuando inicia la relación con Sabrina se corta porque Castro, impoluto, fue muy fiel a ella”, mencionó.

Tras la separación con Rojas y posteriormente con Flor Vigna, “vuelven a la carga”. Záffora encaró a la actriz para saber cómo era esa relación con el actor y “me responde con carita de dos corazones en los ojos”.

Ante la repregunta del periodista para evitar confusiones, la actriz argentina fue clara: “Sería… No me preguntes porque no me gusta hablar de esos temas. Nos vemos esta noche”.

Laura Ubfal también hizo sus averiguaciones y la ex de Suar le confirmó que están saliendo, por si quedaba alguna duda.