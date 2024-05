Flor Vigna rompió el silencio sobre el romance de Luciano Castro y Griselda Siciliani: ¿Se viene una canción?

En las últimas horas, el romance entre Luciano Castro y Griselda Siciliani fue confirmado por los protagonistas, detalle que llamó la atención dado que no son ‘amigos’ de hablar de cuestiones personales. En este marco, quien salió a hablar fue Flor Vigna, la reciente ex del actor.

La palabra de la bailarina era de las más buscadas dado que mantuvo hasta hace pocos meses una relación de tres años con Castro, cuando recién se separó de Sabrina Rojas, con quien tuvo dos hijos.

Un móvil de Intrusos fue a buscar a la ex Bailando por un Sueño para saber cómo llevaba esta noticia. “Estoy muy bien”, comenzó para luego agregar que está “en esos momentos en que viene la buena”.

“Hoy justo hablé con Lucho pero hablamos lindo, de un par de cosas. Ya creo que pasaron cinco o seis meses y siempre nos hablamos desde el cariño, no desde extraño lo romántico, sino de lo lindo que fue vivir esos tres años”, explicó.

“Fue un amor muy hermoso, así que cuando nos hemos juntado a devolvernos las cosas y todo eso, fue una especie de agradecernos y llorar juntos, y saber que lo romántico y lo sexual queda afuera. Yo no creo en la amistad de los ex pero sí en una buena relación. Pienso que los dos nos apoyamos mucho. No me animo a contarle a todo el mundo por qué me separé pero sí puedo decir que lo amé muchísimo. Fue un gran amor, de repente me encontré con una persona muy hermosa y no podía evitarla”, continuó.

Respecto al nuevo noviazgo de Castro con Siciliani, afirmó: “Le deseo lo mejor, lo quise mucho. Griselda me encanta como artista y como mujer”.

“Lo que más quiero es que se corte la novela y podamos ser felices todos”, cerró respecto a los comentarios en redes sociales, que la ubican como tendencia y aseguraban que la próxima acción de la bailarina sería una canción contando su experiencia amorosa.