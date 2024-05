La Joaqui habló de su nuevo noviazgo con Luck Ra: "Pienso que es el chico más..."

La Joaqui y Luck Ra se encuentran en la boca de todos tras afrontar rumores de romance desde hace algunos meses. Luego de mostrarse públicamente y acumular varias interacciones en las redes, la cantante habló abiertamente del vínculo que mantienen. "Pienso que es el chico más bueno y más lindo del mundo", confesó.

Joaquinha Lerena De La Riva -su nombre real-, se refirió como nunca antes de su reciente noviazgo con el cantante cordobés Juan Facundo Almenara Ordóñez, más conocido como Luck Ra. Tras ser consultada por el periodista Javier Gutiérrez, la cantante respondió: "No quiero contar mucho porque si todos se dan cuenta de lo bueno que es, me lo van a robar".

Hace ya casi un mes, ambos fueron vistos en un boliche porteño y Joaquinha en una entrevista realizada en el canal de streaming LuzuTv, se sinceró: "Me enamoré, cosa que no me pasó nunca". En ese marco de declaraciones, se explayó: "Lo primero que me pasa es que no me molesta estar en pijama. Nunca estaba así con un chico que me gustaba, me levantaba y me ponía la alarma una hora antes que el chico se despierte para arreglarme".

También, hace algunas semanas, otra imagen reveladora -por si ya no quedaban dudas- fue viralizada por la cantante Cazzu, en el detrás de escena del recital que brindó el cantante cordobés en el Movistar Arena.

Camino a ese show, La Joaqui subió un video donde mostraba sus uñas color azul "cumpliendo con la temática" del recital que estaba por brindar el cuartetero. Allí, la cantante respondió sonriente tras el comentario de una acompañante: "Amiga, es que estoy enamorada".