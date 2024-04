Luck Ra y La Joaqui en medio de rumores de romance: la prueba que confirmaría el vínculo

Luego de las declaraciones de romance que brindó La Joaqui hace algunos días, tomaron un mayor revuelo en las últimas horas a partir de la viralización de unas imágenes que la ubican junto al cantante Luck Ra. Tras haber compartido una velada de boxeo en el Luna Park, ahora habrían sido vistos en un bar porteño.

En los últimos días, ambos habían tenido varias interacciones a través de las redes, cuando la cantante publicó un video bailando uno de los recientes temas del artista. "Qué bien te queda Córdoba a vos", escribió en un comentario el cordobés, que obtuvo la respuesta de la autora de "Muñecas" respondió: "y un cordobés también me puede quedar bien".

La Joaqui, tras presentarse en el canal de streaming LuzuTv, afirmó: "Me enamoré, cosa que no me pasó nunca". "Lo primero que me pasa es que no me molesta estar en pijama. Nunca estaba así con un chico que me gustaba, me levantaba y me ponía la alarma una hora antes que el chico se despierte para arreglarme”, destacó.

Allí, la cantante aseguró que "el amor sería correspondido" y agregó: "Quiero creer que sí, porque viste que los hombres son medio mentirosos”. Ante la consulta de cuándo habría sido el origen, destacó: "Hace nada, muy poco tiempo. Hace un mes. Un día me vi con esta persona y nunca más me pude despegar".

Además, el rumor de romance con Luck Ra condice con las declaraciones que brindó la cantante sobre la diferencia de edad. Ella, de 29 años, señaló que era "cinco años menor" y casualmente coincide con el autor de "La Morocha", de 25 años.