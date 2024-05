Reclaman justicia por un hombre baleado por un sargento de Caballería

El hecho no había trascendido al conocimiento público y fueron familiares de Adrián Pared quienes lo pusieron en agenda con un reclamo de justicia. Es el que hombre, de 37 años, de profesión albañil, resultó herido de bala en el abdomen, en un incidente ocurrido el pasado 5 de mayo y que investiga la Justicia.

El imputado es un sargento de Caballería, quien aseguró haberse defendido de un supuesto intento de robo en Los Hornos, sobre la calle 66 entre 157 y 158.

Sin embargo, los allegados a la víctima salieron al cruce de esa versión e indicaron que “no le secuestraron más que la billetera y un celular. Y su bicicleta, desapareció”.

Padre de dos hijos, fruto de dos relaciones, hacía changas vinculadas a la construcción como cuentapropista. “Pero lejos de andar en cualquier situación rara”, expresaron quienes lo conocen.

La causa tramita ante la UFI Nº 3, que encabeza el doctor Gonzalo Petit Bosnic, quien imputó al suboficial por el delito de “tentativa de homicidio”, al margen de que lo finalmente resulte de las probanzas en etapa de desarrollo.

Respecto del estado de salud, a casi 20 días del disparo, se supo que Pared pasó por el UPA de Los Hornos, el hospital San Juan de Dios y, recaló finalmente en el San Martín, con varias intervenciones quirúrgicas en el medio.

“Recién ayer -por el martes- le sacaron el respirador. Aún no hemos podido hablar con él para que nos diga qué pasó. Su testimonio servirá para aclarar todo y demostrar que el policía le tiró por tirar o porque lo confundió con otra persona o se creyó no sé qué”, denunciaron los familiares, quienes de todas formas confirmaron que “la situación no deja de ser crítica”.

En cuanto al acusado, se indicó que posee jerarquía de sargento, con una antigüedad de 10 años en la Dirección de Caballería.