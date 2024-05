Gran Hermano 2023: Jorge Rial estuvo filoso con Santiago del Moro después de la pelea de Furia y Mauro

Ahora, el periodista y ex conductor del reality Jorge Rial, aseguró que el conductor no sabe controlar a la jugadora, a quien criticó por sus cuestionables actitudes con sus compañeros.

Recordemos que, Furia quedó en el ojo de la tormenta tras protagonizar una fuerte pelea con Mauro en Gran Hermano y generó que el dueño de la casa tuviera que sancionarla después de reiterados avisos sobre sus formas y actitudes hacia el resto de los participantes del reality.

Así, Jorge Rial, ex conductor del reality, no dudó. Tras el feroz cruce que protagonizaron Furia y Mauro, Jorge no tardó en repudiar a la mencionada la jugadora. "Ya es un espanto, de verdad lo digo. Lo que yo veo en los recortes es que ella supera a la conducción, a la producción, su personalidad es un espanto", disparó Rial.

Entonces, Jorge Rial comparó a Juliana con la actual situación social que se vive en el país: "Y creo que es un reflejo de lo que está pasando hoy en la sociedad, el grito fácil, el insulto fácil, el atropellarte". "Yo le pondría un límite, que no creo que se le haya puesto con ponerla constantemente en placa porque Furia tiene bastante apoyo afuera”, analizó el conductor en cuanto al verdadero motivo por el que Juliana quedará en placa cada semana hasta el final de su estadía en el reality.

Por último, Jorge dejó en claro: “Yo, personalmente, la sacaría del programa”, subrayando su descontento con la cantidad de situaciones que supo acumular la participante y la producción de Gran Hermano le deja pasar como los gritos, insultos y exabruptos que lanzó contra el exrugbier delante de todos sus compañeros durante varios días previo a la gala de nominación en la que, Mauro quedó en la cuerda floja junto a Furia.