Cayó un policía por el crimen de un joven con antecedentes en La Favela

“Ya es fiambre”. Con esa frase, el testigo de actuación de un operativo policial en La Favela, que mutó en otro de manera repentina, ante un intento de fuga, supuso que lo estaban llevando a ver un muerto. Se trataba de Nahuel Alejandro Silva (19), quien perdió la vida el 9 de mayo pasado por un traumatismo encefalocraneano grave, con destrucción de masa encefálica, por el impacto de un proyectil de arma de fuego, que le ingresó por el parietal derecho. Por ese caso, acaban de detener a un subteniente de la DDI La Plata, quien será indagado en la mañana de hoy por la fiscal Cecilia Corfield.

Se trata de Fernando Ezequiel Carrera Simonetti, a quien la titular de la UFIJ Nº 15, junto a funcionarios de Asuntos Internos, fue a buscar a su puesto laboral, en la calle 61 entre 12 y 13, según refirieron a este diario calificadas fuentes tribunalicias.

La orden fue emitida por el juez de garantías, Agustín Crispo, quien hizo lugar el requerimiento del Ministerio Público, tomando en consideración las probanzas colectadas a lo largo de la pesquisa.

Una de ellas, contundente, como la prueba pericial que identificó que el disparo letal partió del cañón de la Bersa Thunder Pro 9 milímetros de Carrera Simonetti, a partir de la extracción del plomo del cadáver y su cotejo con las pistolas secuestradas en el expediente. En total, fueron 46.

El policía detenido por el homicidio de Silva será indagado hoy a la mañana por la fiscal Corfield

En ese sentido, en el resolutorio de detención se hizo mención a una serie de testimonios, a los que el magistrado le dio entidad de cargo.

De los mismos, se desprendería que la presencia de Silva en el lugar de los hechos habría sido aleatoria, porque estaba intentando recuperar una moto robada a la hermana de su novia.

El problema surgió, según algunas conjeturas, en los antecedentes de la víctima, que lo pusieron nervioso ante la aparición de los efectivos y que lo impulsaron a tratar de escapar del lugar, ante la creencia de que también podía caer preso.

En ese marco, su acción no pasó desapercibida por los agentes, que salieron detrás de él.

Silva circulaba en una moto y terminó chocando contra un árbol, en la zona de las calles 18 y 528, por el balazo que se había incrustado en su cabeza.

Por qué le tiraron, es una pregunta por ahora sin respuestas.

¿Fue brutalidad policial? ¿Una reacción ante un riesgo o peligro inminente? ¿Una detonación que se escapó en la persecución?

Bueno, la idea de que Silva tenía un arma, en principio, está contrastada con parte de las declaraciones.

La madre del joven sospechado de ser el autor del robo de la moto, por ejemplo, reconoció haber estado con él y que le preguntó si tenían los papeles del rodado. “No quiero tener problemas”, agregó.

La respuesta de Silva fue que no la iban a comprometer y, se levantó aparentemente la ropa, para mostrarle que no tenía nada encima.

“Le vi que él no tenía armas ni nada, digo esto porque después supuestamente él tenía un arma y estoy segura que cuando me mostró no le vi ningún arma a la vista”, indicó la testigo.

Dijo el juez Crispo: “Por fuera de la pena en expectativa, tengo en cuenta la objetiva y provisional valoración de las características del hecho, especialmente el alto grado de violencia, que el hecho acaeció en horas de la noche, en plena vía pública, en medio de un barrio altamente transitado”.

“Estas circunstancias -además de repercutir en la intensidad del injusto- demuestran un actuar totalmente desvergonzado que permite inferir fundadamente acerca de la existencia de riesgos procesales concretos”, entendió.

El delito endilgado a Carrera Simonetti es “homicidio doblemente calificado por ser el autor un funcionario policial abusando de sus funciones y por ser cometido con alevosía agravado a su vez por el empleo de arma de fuego, de conformidad con lo normado en los términos de los arts. 41 bis y 80 inc. 2 y 9 del Código Penal (art. 146, 151, 209 y 210 del C.P.P.)”.

Respecto de el prontuario de Silva, se lo vinculó con varias causas de robo y presuntamente ya había pasado un tiempo detenido.

En la causa, trascendió, ya se presentó la Comisión Provincial por la Memoria.