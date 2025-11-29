Verón marcó la cancha y le respondió a la AFA

Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes se expresó tras el fallo del Tribunal de Disciplina, y marcó su postura en medio del conflicto entre el Club y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Luego de la sanción que recibió el propio dirigente junto a los futbolistas que no respetaron correctamente la medida protocolar de realizarle un pasillo al campeón Rosario Central, la Brujita declaró: ¿Hacer un pasillos de espaldas es una falta de respeto y que un dirigente amenace a un club y a un Presidente no es una falta de respeto? El pasillo es el reconocimiento deportivo a un logro importante y la realidad es que si vamos a hablar del torneo que le dieron a Rosario Central, porque se lo dieron, no estaba en juego y nunca se informó eso”.

Siguiendo esta línea, el mandamás albirrojo se refirió a la decisión que tomaron los futbolistas, a la hora de realizar el corredor humano: “Hablé con José Sosa, y le dije cual era la postura de la dirigencia, pero hasta ese momento no sabía lo que iba a pasar. Me sentí orgulloso al verlo, como todo el hincha y los futboleros, creo yo”.

Al ser consultado sobre los dichos de Pablo Toviggino -Tesorero de AFA- sobre el Club y su persona, Verón defendió a la Institución que representa y declaró que responder a las amenazas y burlas no es estar a la altura de la situación: “La bajeza de referirse así a una Institución tan importante como Estudiantes, y además advertir que ‘el año que viene la vamos a pasar mal’, me llama la atención y me pone en alerta”. A su vez, agregó: “Vamos a tener que estar atentos, porque de ahí suelen partir acciones que no terminan bien. Puede derivar en arbitrajes desfavorables, presiones o hasta en un descenso. Ya está pasando y estamos acostumbrados”.

Mientras que sobre un posible contacto con el máximo mandatario fútbol argentino comentó que está abierto al dialogo, y que hace tiempo no habla con Chiqui Tapia. “Hace varios años que no hablo con él. Si me llama estoy dispuesto a entablar una conversación. Yo nunca me cierro, que tenga una postura distinta no quiere decir que esté en contra tuyo y no me pueda sentar”. Al mismo tiempo que sentenció: “Igual creo que ellos no están muy abiertos a escuchar”.

Por su parte, también agradeció el apoyo de los hinchas en medio de esta situación: “Me siento fortalecido por las manifestaciones públicas, porque si es así, tenemos algo de razón de todo lo que pasó. Siento el respaldo de la Comisión Directiva y del público de Estudiantes”.

toviggino volvió a cargar contra juan Sebastián Verón

Pablo Toviggino volvió a cruzar a Juan Sebastián Verón en las redes sociales, donde publicó un mensaje de apoyo a Claudio Tapia tras ser ratificado como representante de la Conmebol ante la FIFA. En el mismo mensaje escribió: “Felicitaciones Comandante !! En silencio, no interrumpa al enemigo cuando está cometiendo un error !! QUE 2026 NOS ESPERA !!”, haciendo referencia al presidente de Estudiantes, luego de sus dichos.