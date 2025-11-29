Noche caliente: el Pincha va por el Ferroviario

El Gobierno se pone firme: le quiere marcar el paso a la AFA
Estudiantes se juega una parada brava por los Cuartos del Clausura. El plantel llegó a Santiago del Estero y la Policía no dejó que los hinchas se acerquen
Estudiantes se juega otra parada brava en Santiago del Estero, donde esta noche desde las 21.30 visitará a Central Córdoba en el Estadio Único Madre de Ciudades, por los cuartos de final del Torneo Clausura. Será un duelo con varios condimentos extrafutbolísticos, y con la presencia de Yael Falcón Pérez como árbitro principal. Televisa TNT Sports y transmite la Supertransmi por FM La Redonda 100.3.
En un Norte agobiante, con temperaturas que superan los 30 grados durante toda la jornada, el Pincha irá por otro paso hacia la semifinal. Pero no llega en un contexto menor, la semana en La Plata estuvo marcada por el temblor institucional que generó el “pasillo al campeón” en Rosario, episodio que abrió una grieta política y desató una catarata de declaraciones de todo calibre, donde se expresaron desde Claudio Chiqui Tapia, presidente de AFA, hasta dirigentes de distintos sectores y el siempre mediático Pablo Toviggino. Además de las sanciones que el Club debe cumplir
A diferencia del ruido externo, el plantel albirrojo eligió el silencio, se mantuvo al margen del fuego cruzado y puso todas sus energías en el choque de esta noche. Ayer se instaló en Santiago del Estero, en un clima especial: la Policía local no dejó que los hinchas se acerquen a los jugadores, que salieron por una parte cerrada. Además, los efectivos ordenaron quitar los carteles que decían “Solos contra Todos”.
Sin dudas, un condimento más que se suma a lo que hizo Central Córdoba, que emitió un comunicado brindando un explícito respaldo a la gestión de Tapia, en medio de la tensión con la dirigencia estudiantil. La declaración cayó justo en la antesala del duelo, y le agregó un condimento político que ya nadie oculta.
Pese a esto, en el plano futbolístico, el entrenador albirrojo Eduardo Domínguez tuvo una semana repleta de especulaciones, teniendo en cuenta los rumores de las posibles sanciones para el plantel. Además del seguimiento físico de Santiago Núñez, Ezequiel Piovi y Facundo Farías, quienes evolucionaron favorablemente de sus respectivas molestias.
De esta forma, la idea del DT no es tocar demasiado el equipo que venció en la instancia anterior a Rosario Central 1-0 en el Gigante de Arroyito, por lo cual, se prepara para repetir la base ganadora. En ese sentido, se sumará a la estructura inicial del equipo Santiago Ascacibar en lugar del expulsado Mikel Amondarain. A su vez, una de las únicas dudas que mantiene es entre Facundo Farías y Joaquín Tobio Burgos en la ofensiva.
En la vereda de enfrente, Central Córdoba llega con confianza luego de quedarse con un partido polémico ante San Lorenzo. Omar De Felippe, podría contar con Leonardo Heredia, quien se ausentó el fin de semana pasado por una cuestión familiar y es casi un hecho que ahora tendría la chance de volver en reemplazo de David Zalazar.
