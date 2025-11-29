Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Citas, amor y sexo después de los 50 años: este domingo, en EL DIA

Deportes |Visita a Central Córdoba desde las 21.30. Televisa TNt sports y transmite fm la redonda 100.3

Noche caliente: el Pincha va por el Ferroviario

Estudiantes se juega una parada brava por los Cuartos del Clausura. El plantel llegó a Santiago del Estero y la Policía no dejó que los hinchas se acerquen

Noche caliente: el Pincha va por el Ferroviario

Estudiantes visita a central córdoba en busca del pasaje a las semifinales del torneo clausura / @edelp

29 de Noviembre de 2025 | 04:23
Edición impresa

Estudiantes se juega otra parada brava en Santiago del Estero, donde esta noche desde las 21.30 visitará a Central Córdoba en el Estadio Único Madre de Ciudades, por los cuartos de final del Torneo Clausura. Será un duelo con varios condimentos extrafutbolísticos, y con la presencia de Yael Falcón Pérez como árbitro principal. Televisa TNT Sports y transmite la Supertransmi por FM La Redonda 100.3.

En un Norte agobiante, con temperaturas que superan los 30 grados durante toda la jornada, el Pincha irá por otro paso hacia la semifinal. Pero no llega en un contexto menor, la semana en La Plata estuvo marcada por el temblor institucional que generó el “pasillo al campeón” en Rosario, episodio que abrió una grieta política y desató una catarata de declaraciones de todo calibre, donde se expresaron desde Claudio Chiqui Tapia, presidente de AFA, hasta dirigentes de distintos sectores y el siempre mediático Pablo Toviggino. Además de las sanciones que el Club debe cumplir

A diferencia del ruido externo, el plantel albirrojo eligió el silencio, se mantuvo al margen del fuego cruzado y puso todas sus energías en el choque de esta noche. Ayer se instaló en Santiago del Estero, en un clima especial: la Policía local no dejó que los hinchas se acerquen a los jugadores, que salieron por una parte cerrada. Además, los efectivos ordenaron quitar los carteles que decían “Solos contra Todos”.

Sin dudas, un condimento más que se suma a lo que hizo Central Córdoba, que emitió un comunicado brindando un explícito respaldo a la gestión de Tapia, en medio de la tensión con la dirigencia estudiantil. La declaración cayó justo en la antesala del duelo, y le agregó un condimento político que ya nadie oculta.

Pese a esto, en el plano futbolístico, el entrenador albirrojo Eduardo Domínguez tuvo una semana repleta de especulaciones, teniendo en cuenta los rumores de las posibles sanciones para el plantel. Además del seguimiento físico de Santiago Núñez, Ezequiel Piovi y Facundo Farías, quienes evolucionaron favorablemente de sus respectivas molestias.

De esta forma, la idea del DT no es tocar demasiado el equipo que venció en la instancia anterior a Rosario Central 1-0 en el Gigante de Arroyito, por lo cual, se prepara para repetir la base ganadora. En ese sentido, se sumará a la estructura inicial del equipo Santiago Ascacibar en lugar del expulsado Mikel Amondarain. A su vez, una de las únicas dudas que mantiene es entre Facundo Farías y Joaquín Tobio Burgos en la ofensiva.

LE PUEDE INTERESAR

Verón marcó la cancha y le respondió a la AFA

LE PUEDE INTERESAR

Gimnasia elige: Cuatro listas van por la presidencia

En la vereda de enfrente, Central Córdoba llega con confianza luego de quedarse con un partido polémico ante San Lorenzo. Omar De Felippe, podría contar con Leonardo Heredia, quien se ausentó el fin de semana pasado por una cuestión familiar y es casi un hecho que ahora tendría la chance de volver en reemplazo de David Zalazar.

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes confirmó que apelará el polémico fallo de la AFA y que "confían en el arbitraje" en Santiago

Gimnasia elige presidente: responden los candidatos

Carrizo, condenado a prisión perpetua por el femicidio de Romina Videla: un caso que conmocionó a La Plata

VIDEO. Tensión entre manifestantes y el conductor de una Ram en pleno centro platense

Qué se podrá construir y qué no en La Plata si se vota el nuevo Código de Ordenamiento Territorial

La Mona Jiménez: de su encuentro con Rodrigo en La Plata y el sueño que le frustró Bin Laden, a su vitalidad a los 74

Verdura que vuelve y se tira en La Plata: la caída del consumo pega en las quintas
+ Leidas

La Plata contra la AFA

Tras el paso de la causa en La Plata, piden allanamientos y embargos contra el financista vinculado a “Chiqui” Tapia

Noche caliente: el Pincha va por el Ferroviario

Verón marcó la cancha y le respondió a la AFA

El Gobierno se pone firme: le quiere marcar el paso a la AFA

Cronología de una amenaza: un mail avisó de una masacre en la UNLP

Los borrados en River se despidieron del plantel

Cambian los subsidios a la luz y el gas: el impacto en la Ciudad
Últimas noticias de Deportes

Verón marcó la cancha y le respondió a la AFA

Gimnasia elige: Cuatro listas van por la presidencia

Herrera bajó las cargas, pero estará ante el Bicho

Los borrados en River se despidieron del plantel
Espectáculos
La Mona, Ilustre: alegría, emoción y un show de gestos
Giro inesperado: Alberto Samid le puso los puntos a la China Suárez
“Vamo’ los pibes”: una oda a la amistad y a la desobediencia geriátrica
“La infiltrada”: vivir ocho años entre el miedo y la verdad
Susto con Rocío Marengo, internada y en reposo
La Ciudad
La Navidad se adelanta: un salvavidas para la caja
Cambian los subsidios a la luz y el gas: el impacto en la Ciudad
Tarifazo: al final, el micro subirá el 14,4 por ciento
La yerba, desregulada y con ajustes de precio
Cronología de una amenaza: un mail avisó de una masacre en la UNLP
Política y Economía
El Gobierno se pone firme: le quiere marcar el paso a la AFA
Tras el paso de la causa en La Plata, piden allanamientos y embargos contra el financista vinculado a “Chiqui” Tapia
Bullrich se cruzó con Villarruel en su primer día en la Cámara alta
No hubo quórum en Diputados para tratar el endeudamiento
Condenan al excomisario bonaerense Carlos Caimi
Policiales
Perpetua por Romina Videla: la mujer sufrió un ciclo de violencia fatal
Retiraron 82 mil ampollas de fentanilo contaminado
Violó por 30 años a su hija y es el padre de sus nietos
Tiene 16 años, a su padre preso y está acusada de asesinar al novio
Es inminente la liberación de un asesino no punible

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla