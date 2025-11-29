VIDEOS.- Cacheo ultra riguroso y destrato a los hinchas en Santiago del Estero

Los hinchas de Estudiantes, en el formato de neutrales según la organización que tiene el fútbol en Santiago del Estero, decían presente con un muy número de hinchas en una jornada sofocante con más de 41 grados de sensación térmica, cortes de luz y un recorrido interminable.

Los hinchas, que no pudieron ingresar banderas ni camisetas, cantaban esta noche en el Madre de Ciudades y claramente desde el ingreso hasta el final le dejaron mensajes a Claudio Tapia y Pablo Toviggino, las caras visibles de la AFA, enfrentada con el Club y con la figura de Juan Sebastián Verón. Además tenían algunas complicaciones a la hora de ingresar a las tribunas, ya que la Policía local les prohibió ingresar con semillitas, auriculares y remeras rojas (sin ser relacionadas al club).

Por supuesto que esa postura crítica hizo que los hinchas locales repudiaran ya que ellos tienen a ambas figuras muy bien consideradas ya que el fútbol de esta provincia creció muchísimo en paralelo con las polémicas en varios partidos del Ferroviario, Güemes y Sarmiento de La Banda.

Más allá de esto, los jugadores tampoco la pasaron bien, ya que no pudieron tener contacto con los hinchas al llegar a Santiago del Estero y además no tuvieron luz durante su estadía en el hotel. Sin dudas, hechos que no pasaron desapercibidos. Inclusive, a los hinchas la Policía local les sacó unos carteles que decían “Solos contra todos”, dejando en claro la postura de la organización.