Maxi López volvió a Suiza y enterneció las redes con el reencuentro con su hija

El ex futbolista Maxi López regresó a Suiza y en sus redes sociales compartió un video que enterneció a sus seguidores.

En el aeropuerto, entre valijas y decoraciones de navidad, la pequeña Elle descubrió entre la multitud la silueta inconfundible de su papá. Primero se quedó inmóvil, incrédula y miró a su mamá, Daniela Christiansson esperando su aprobación y luego corrió hacia López con un grito que rompió la espera.

A un costado, Christiansson fue quien capturó la escena que llenó de ternura las redes sociales. En plena cuenta regresiva para dar a luz a Lando, el segundo hijo de la pareja, la familia López volvió a reunirse, luego de que el ex futbolista tuviera que viajar a Argentina para participar en MasterChef.

En el programa de cocina, el hombre de 41 años sorprendió con su carisma, humor y autenticidad. Pero entre grabación y grabación, la nostalgia pesaba más que la pantalla.

Para López, este regreso marcó el inicio de una etapa distinta, más íntima y menos mediática. Aprovechando los últimos días siendo solo tres en Suiza, antes de la llegada de Lando al mundo.