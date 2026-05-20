Estudiantes vs Flamengo | El Pincha va por un triunfo clave en la Copa Libertadores 2026: formaciones, hora y cómo verlo online

Siete meses después de aquella derrota en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, las vueltas del fútbol vuelven a cruzar a Estudiantes y Flamengo en el mítico Estadio Maracaná. Nuevamente en un partido de alto voltaje, ahora por la quinta fecha del Grupo A.

Desde las 21.30, con arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich, el Pincha se mide ante el Mengao en Río de Janeiro con la obligación de sumar de a tres para encaminar su clasificación a la siguiente ronda. El partido será televisado por Fox Sports, al mismo tiempo que el equipo de la Supertransmi transmita las alternativa en FM La Redonda 100.3.

Hospedado en tierras cariocas desde el lunes por la noche, el plantel albirrojo sabe el tipo de partido que se juega ante el vigente campeón. Sin embargo, lo tiene recientemente visto, ya que hace aproximadamente menos de un mes se enfrentaron en UNO por el tercer juego del grupo, donde igualaron 1-1.

A pesar de la jerarquía local y el gran poderío de futbolistas, el Fla llega de capa caída, debido a que acumula dos partidos consecutivos sin triunfos, entre ellos, la eliminación en la Copa de Brasil en manos del Vitória. A su vez, el domingo igualó 1-1 ante Paranaense con gol de Pedro en el tiro del final por el Brasileirao.

Con relación al armado de la estructura inicial del equipo estudiantil, como informó este matutino en ediciones anteriores, el entrenador Alexander Medina preparó modificaciones con respecto al último partido ante Racing por los octavos de final del Torneo Apertura.

En este sentido, con la herida a medio cicatrizar, el Cacique llegó a Brasil con un once casi confirmado, en el cual, se destaca un cambio de esquema.

Sin la oficialización por planilla, según las últimas prácticas, todo indica que sumará un marcador central a la zaga para reforzar la última línea. Se trata de Santiago Núñez que acompañará en esta travesía a Leandro González Pirez y Tomás Palacios. En tanto que por los carriles, se encuentran Eric Meza –ya recuperado– por la banda derecha, mientras que en el andarivel izquierdo Gastón Bendetti será el titular.

Por su parte, en la mitad de terreno, Ezequiel Piovi que no formó parte de la última presentación continental ante Cusco volverá a formar la sociedad Piovi-Amondarain en el círculo central, junto a Alexis Castro. Con relación al ataque, el referente de área será Guido Carrillo, quien estará acompañado de otro que vuelve, Tiago Palacios.

Con estos condimentos, Estudiantes se juega en una prueba de fuego la posibilidad de encaminar su clasificación a los octavos de final del certamen internacional. Enfrente tendrá al actual campeón de América. Sin embargo, la cultura pincharrata sabe de heroicas y buscará aplicar su Mística en el Maracaná.

CUSCO Y dim van por lo suyo

Desde las 23 en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco FC se mide frente a Independiente Medellín de Colombia en la continuidad de la quinta fecha del Grupo A de la Copa. Dirige el chileno Fernando Vejar.