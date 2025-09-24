Ángel Di María llega al Bosque: la maldición de no poder ganar en La Plata

Argentina recibirá U$S 20.000 millones del Tesoro de EE UU a través de un swap
Escuchar esta nota
Cuando Rosario Central visite este sábado a Gimnasia en el estadio Juan Carmelo Zerillo, habrá un ingrediente extra: será la primera vez que Ángel Di María juegue en El Bosque vistiendo la camiseta canalla. El Lobo necesita ganar y eso lo hace aún más interesante al cotejo.
En lo que va del torneo, Central disputó tres encuentros como visitante y su producción ha sido superior a la de local. Abrió esa serie con un triunfo en la cancha de Lanús, gracias a un penal convertido por Ángel Di María, y luego consiguió rescatar un empate en Tucumán en un partido de trámite discreto pero valioso para sumar.
El compromiso en Junín ante Sarmiento quedó trunco por la lluvia cuando apenas había concluido el primer tiempo, por lo que no terminó de contabilizarse. De todos modos, el saldo general muestra que cada vez que salió de Rosario el equipo respondió con firmeza.
En su paso anterior por Central (2006), el “Fideo” sí enfrentó al Lobo, pero nunca en el estadio de 60 y 118. Aquellos choques se disputaron en el Estadio Único de La Plata. De hecho, en aquel 6 de marzo de 2006, cuando Central visitó a Gimnasia, el equipo local goleó 3-0 con goles de Juan Ferreyra, Oscar Cornejo y Antonio Piergüidi; Di María, con 18 años, ingresó faltando 16 minutos por Marco Rubén.
Durante ese 2006, en el Apertura, Central y Gimnasia volvieron a cruzarse — pero no en el Bosque: el Lobo actuó como local en el Estadio Ciudad de La Plata debido a que su cancha estaba suspendida, y Di María integró el plantel sin llegar a ingresar. El partido terminó 1-0 para Rosario, con tanto de Germán Alemanno en tiempo de descuento.
Ya en Rosario, el 24 de abril de ese año, Di María actuó en un enfrentamiento de local ante Gimnasia, donde su equipo logró un triunfo por 1-0. Pero cuando Central volvió a La Plata, la historia no fue favorable: en mayo de 2006 empataron, y en marzo de 2007 Di María tampoco pudo imponerse ante Estudiantes en condición visitante (derrota).
Incluso con la camiseta de la Selección Argentina, el karma platense se sostuvo: en la Copa América 2011 disputada en el Estadio Único, la albiceleste igualó con Bolivia en el debut, mientras que recién pudo saborear una victoria en un amistoso de 2014, ya rumbo al Mundial, frente a Eslovenia.
