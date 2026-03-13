Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Espectáculos

Tras el escándalo con Nico Vázquez, Gime Accardi y Seven Kayne confirman su romance

Tras el escándalo con Nico Vázquez, Gime Accardi y Seven Kayne confirman su romance
13 de Marzo de 2026 | 20:46

Escuchar esta nota


Gimena Accardi dio vuelta de página a su vida amorosa y, tras la escandalosa separación de Nico Vázquez, ahora parece haber encontrado el amor en los brazos del músico Seven Kayne. Si bien hace meses se rumorea con la pareja, el reciente viaje que hicieron a Málaga, España terminó por confirmar su relación. Fue Fernanda Iglesias quien publicó imágenes y videos de la dupla que viajó al Festival de Málaga en España y se mostró paseando por la costa y disfrutando juntos en el evento.

Gime y el músico se conocieron cuando ambos formaron parte de la serie vertical TILF, donde ambos fueron protagonistas y se hicieron inseparables.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

Cartelera porteña

¡Este finde se sale en La Plata! Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Cada vez hay menos guardias en La Plata: pocos médicos, saturación y alertan por más cierres

Saneamiento cloacal: la Provincia apela por el millonario embargo

Aquino, a los 30, pone a Lanús arriba 1 a 0 ante Estudiantes

Gimnasia, en las manos de Kadijevic, un apellido que lleva el arco en la sangre

El platense Adorni, entre el error por la palabra “deslomarse” y el amigo periodista que lo complicó

¡Este finde se sale en La Plata! Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos

"Pelaron" una vivienda de La Plata: se llevaron armas, electrónica, ropa y dinero

Malestar en La Plata por subas del 100% en la boleta del agua
+ Leidas

Primer cuatrimestre en riesgo en la Universidad

Aquino, a los 30, pone a Lanús arriba 1 a 0 ante Estudiantes

Ordenaron retirar del mercado analgésicos, antiácidos, antigripales y más productos de un laboratorio bonaerense

Tres facultades más de la UNLP eligieron decano y avanza el cronograma electoral

Cada vez hay menos guardias en La Plata: pocos médicos, saturación y alertan por más cierres

El platense Adorni, entre el error por la palabra “deslomarse” y el amigo periodista que lo complicó

Gimnasia, en las manos de Kadijevic, un apellido que lleva el arco en la sangre

Crecen las filas y las demoras en La Plata por la vacuna antigripal gratuita: temor a la peligrosa nueva cepa y golpe al bolsillo

Últimas noticias de Espectáculos

Andrea Rincón confesó un affaire con Leo Messi

Daniela Celis sin filtro: habló del “tamaño” de Thiago Medina y desató un momento explosivo en vivo

¡Este finde se sale en La Plata! Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos

Wanda Nara celebró su divorcio de Mauro Icardi con un exclusivo viaje a Maldivas: fotos y detalles
La Ciudad
VIDEO.- Entre abrazos, espuma y papel picado: a los 64 años cumplió su sueño en la UNLP
Un clásico de las canchas en La Plata: 81 años y varias décadas vendiendo semillitas a los hinchas
La Fiesta Regional del Maíz, este sábado en la Colonia Urquiza
Contaminación en la Región: advierten sobre riesgos ambientales tras el embargo millonario a la Provincia
Comienza la inscripción al Examen de Residencias de Salud para la Provincia
Deportes
Aquino, a los 30, pone a Lanús arriba 1 a 0 ante Estudiantes
Un clásico de las canchas en La Plata: 81 años y varias décadas vendiendo semillitas a los hinchas
Estudiantes ya palpita la Copa Libertadores: se confirmaron todos los clasificados
"El nieto de Van Gaal le recomendó traer un jugador argentino al Manchester porque lo vió en el FIFA: era Marcos Rojo"
Colapinto se dio con un látigo tras clasificar 16º: "Estoy un poco perdido"
Información General
Vuelve la Expo Magdalena Produce después de más de 30 años
¡Atención jubilados! Así funcionará el bono de ANSES desde el 20 de marzo
Ordenaron retirar del mercado analgésicos, antiácidos, antigripales y más productos de un laboratorio bonaerense
VIDEO. El influencer platense Ian Moche donó su pelo para hacer pelucas destinadas a niños con cáncer
El que provoca un accidente, paga los gastos: la innovadora iniciativa de un municipio bonaerense
Policiales
Caso Mateo Yagame: otra prorroga en la definición sobre el futuro del menor acusado del crimen
Choque en 7 y 47: motociclista quedó debajo de un micro y está grave
El juicio por Johana Ramallo: su mamá se descompensó en plena audiencia
VIDEO.- Robo a patadas en un comercio de City Bell: rompió la puerta de vidrio y escapó con mercadería
Apareció el video: así un policía de la Bonaerense tuvo sexo al lado de un patrullero

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla