Tras el escándalo con Nico Vázquez, Gime Accardi y Seven Kayne confirman su romance



Gimena Accardi dio vuelta de página a su vida amorosa y, tras la escandalosa separación de Nico Vázquez, ahora parece haber encontrado el amor en los brazos del músico Seven Kayne. Si bien hace meses se rumorea con la pareja, el reciente viaje que hicieron a Málaga, España terminó por confirmar su relación. Fue Fernanda Iglesias quien publicó imágenes y videos de la dupla que viajó al Festival de Málaga en España y se mostró paseando por la costa y disfrutando juntos en el evento.

Gime y el músico se conocieron cuando ambos formaron parte de la serie vertical TILF, donde ambos fueron protagonistas y se hicieron inseparables.