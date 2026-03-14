Sábado con algunas nubes en La Plata y se vienen días de calor

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El tiempo se presentaba este sábado en La Plata y alrededores con cielo parcialmente nublado a mayormente nublado hacia la tarde, mientras que a la noche el cielo lucirá algo nublado, vientos leves y temperatura mínima de 16 grados y máxima de 26, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Para mañana, domingo, se espera cielo algo nublado a parcialmente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 19 grados y máxima de 30.
Mientras que para el lunes el SMN pronosticó cielo mayormente nublado, ráfagas de viento hacia la noche de 50 kilómetros por hora y temperatura mínima de 22 grados y máxima de 50.
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