Sábado con algunas nubes en La Plata y se vienen días de calor

El tiempo se presentaba este sábado en La Plata y alrededores con cielo parcialmente nublado a mayormente nublado hacia la tarde, mientras que a la noche el cielo lucirá algo nublado, vientos leves y temperatura mínima de 16 grados y máxima de 26, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para mañana, domingo, se espera cielo algo nublado a parcialmente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 19 grados y máxima de 30.

Mientras que para el lunes el SMN pronosticó cielo mayormente nublado, ráfagas de viento hacia la noche de 50 kilómetros por hora y temperatura mínima de 22 grados y máxima de 50.