Interna en el PJ bonaerense: el kicillofismo sacó ventaja

A pesar de la unidad a la que Axel Kicillof, La Cámpora y el Frente Renovador lograron para la conducción del PJ bonaerense, ayer hubo internas en 16 distritos donde el acuerdo central no había prosperado. Las listas del kicillofista Movimiento Derecho al Futuro (MDF) se impusieron en 10 aunque no en todos compitieron contra postulantes kirchneristas. La Cámpora se quedó con cuatro, entre ellos uno clave por su cantidad de afiliados, Mar del Plata. Y el massismo se quedó con dos, además de Tigre.

Estiman que votó sólo el 30% del total de los padrones. Se eligieron ayer congresales del partido provincial, suplentes y las autoridades de los PJ distritales. Las pujas más fuertes fueron en Morón, Zárate y Gral. Pueyrredón (Mar del Plata).

En el caso de Morón (1º Sección), ganó la lista kicillofista que llevó de candidato a Claudio Román, un hombre del intendente, Lucas Ghi, enfrentado al cristinista y líder de Nuevo Encuentro Martín Sabbatella, que postuló a Paula Majdanski.

En Zárate (2º Sección) también ganó el MDF. En ese distrito compitieron la lista de la dirigente cristinista Ana María Almirón, que responde al senador provincial Sergio Berni y a la diputada nacional Agustina Propato, y la del kicillofista y actual presidente del PJ de ese distrito, Leandro Matilla, que terminó por imponerse a la nómina adversaria.

El intendente de Morón, Lucas Ghi

En tanto, en General Pueyrredón, un distrito donde el PJ cuenta con 31.347 afiliados, La Cámpora, que en esa sección electoral (la 5º) se referencia con Fernanda Raverta y llevó de candidato a Daniel Di Bártolo, se impuso sobre la nómina que apuntalaron Kicillof y el exintendente Gustavo Pulti, encabezada por Adriana Donzelli.

La Cámpora también ganó en Tres de Febrero (1º Sección), donde se postuló para conducir el partido local el cristinista Juan Debandi, quien se impuso al kicillofista y exministro de Salud bonaerense Alejandro Collia.

En el vecino distrito de Magdalena (3º Sección) ganó muy ajustadamente (por 19 votos) la cristinista Mirna Gurina (51,5%), que se enfrentó al dirigente del MDF Juan Carlos García (48,5%).

La elección en Roque Pérez (7º Sección) estaba envuelta en la incertidumbre, con una victoria para el kicillofismo por un sólo voto de diferencia: Homero Salas venció a Eliana Gasparini (La Cámpora).

En San Antonio de Areco(2º Sección), se impuso también el candidato de Kicillof, Martín Lobos. Superó a Ramiro Ramallo, alineado con el cristinismo y, a nivel local, con Francisco “Paco” Durañona.

El ministro Andrés Larroque

En San Miguel (1º Sección) se impuso Santiago Fidanza, funcionario bonaerense ligado a Andrés Cuervo Larroque.

Detrás quedaron Juan José Castro, actual titular del PJ también del MDF y ligado al ministro Gabriel Katopodis, y el kirchnerista Héctor Gallego Fernández.

En San Nicolás (2º Sección), la victoria fue para el MDF, al ser elegido como presidente del partido local Sebastián Vignoles. Se impuso a la camporista Cecilia Comerio.

En Junín (4º Sección) ganó la lista de Fernando “Turi” Burgos, dirigente cercano a la senadora bonaerense del Frente Renovador Valeria Arata. Burgos se impuso a las listas de Claudio Camilo y de Cristina Tejo.

También ganó el Frente Renovador en Tornquist (6º Sección). Allí el vecinalista Alberto José Musso, alineado al intendente massista Sergio Bodoni,se quedó con el PJ local al imponerse en los comicios internos sobre Juan Carlos Gisler, histórico dirigente del PJ.

En Balcarce (5º Sección), la puja se dio entre dos dirigentes del MDF que no pudieron llegar a una síntesis, por lo que el delegado local del ministerio de Trabajo Sergio Fabián Aranaga, le ganó a Eduardo Guzmán.

En Saladillo (7º Sección) Fabián Salguero encabezó la lista del sector referenciado en el MDF y logró el triunfo, derrotando al kirchnerista Diego Yanson. Mientras en Lincoln, el exintendente Jorge Fernández ganó la interna del PJ local, al kicillofista Nicolás Rosas.

En Lobería (5º Sección), se impuso la lista liderada por José Orbaiceta, vinculado al intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, que derrotó a la otra lista del MDF, liderada por Leticia Toledo, y a la lista de Natalia Beraza, que fue patrocinada por el hasta ahora presidente del PJ local, Juan Pablo Cappelli.

Uno de los resultados destacados se dio en Coronel Suárez (6º Sección), donde el dirigente local Damián Meier se impuso frente a la lista impulsada por el intendente Ricardo Moccero, que llevaba como candidata a María Alesandra Santarossa.

La camporista Fernanda Raverta

ACUERDO DE UNIDAD PROVINCIAL

Con el gobernador, Axel Kicillof, a la cabeza, el nuevo esquema de conducción incluirá a la vicegobernadora Verónica Magario y al intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, como vicepresidentes. Y la Secretaría General quedará en manos del diputado provincial e intendente en uso de licencia de Almirante Brown, Mariano Cascallares.

En paralelo, Máximo Kirchner pasará a presidir el Congreso partidario, mientras que el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, continuará al frente de la Junta Electoral.