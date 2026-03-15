El PJ mueve fichas, la oposición se reacomoda y la reforma electoral tensiona el tablero
El PJ mueve fichas, la oposición se reacomoda y la reforma electoral tensiona el tablero
Entre el “AFA-gate”, las polémicas internas y la presión social, el Gobierno enfrenta un desgaste creciente
El PJ bonaerense vota autoridades entre la lista de unidad, las internas y las pulseadas territoriales
Platenses reconocen que comen cada vez peor en el trabajo, en gran medida por los costos
Crece desde el pie: el fútbol femenino local se consolida y avanza hacia nuevos desafíos
Se rompió la cadena de pagos en el Gran La Plata y el sistema cruje
La arena avanza: médanos que tapan calles y el frágil equilibrio de la Costa Atlántica bonaerense
Mochilas escolares: mitos y verdades sobre el peso, la postura y el riesgo para la columna
Nueva tragedia vial en la Región: 11 de las 15 víctimas iban en moto
Escalada de violencia criminal: golpearon a una bebé durante un asalto
Cuánto debe ganar una familia para ser de clase media en la Argentina
J.P. Morgan tampoco la ve: inflación del 3% para marzo y recién caerá al 1,5% en el segundo semestre
La gran noche de Hollywood: todo listo para una nueva gala de los Oscar
Adiós a Jürgen Habermas: una influencia decisiva en la reflexión democrática argentina
Milei, contra los “empresarios corruptos” y Pedro Sánchez, a quien llamó “impresentable”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Habrá disputas entre La Cámpora, el Movimiento Derecho al Futuro, el Frente Renovador y los liderazgos locales en varios municipios
El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires celebrará este domingo sus elecciones internas para renovar autoridades en un proceso que combinará consenso en la cúpula partidaria con fuertes disputas territoriales en varios distritos.
Tras semanas de negociaciones, el gobernador Axel Kicillof será proclamado presidente del PJ bonaerense en reemplazo del diputado nacional Máximo Kirchner, en una transición que refleja el intento de reorganizar el liderazgo del peronismo provincial en un escenario marcado por la detención domiciliaria de Cristina Kirchner y el desafío de reconstruir competitividad frente al gobierno nacional de Javier Milei.
El nuevo esquema de conducción incluirá a la vicegobernadora Verónica Magario y al intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, como vicepresidentes. La Secretaría General quedará en manos del diputado provincial e intendente en uso de licencia de Almirante Brown, Mariano Cascallares.
En paralelo, Máximo Kirchner pasará a presidir el Congreso partidario, mientras que el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, continuará al frente de la Junta Electoral.
Kicillof ya anticipó que buscará imprimirle al partido un perfil orientado a la ampliación de afiliaciones, la formación política y la construcción de cuadros técnicos, con una mirada federal. Además, prevé realizar actos en la Ciudad de Buenos Aires para consolidar el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), la corriente que impulsa dentro del peronismo.
Pese al acuerdo en la conducción provincial, la unidad no se replicó en todos los territorios. Por este domingo habrá internas en 16 municipios, donde competirán listas alineadas con el kicillofismo, sectores del kirchnerismo, el Frente Renovador y agrupaciones locales.
LE PUEDE INTERESAR
Se rompió la cadena de pagos en el Gran La Plata y el sistema cruje
LE PUEDE INTERESAR
Más apoyo de EE UU al país por el juicio en la causa YPF
Las elecciones se desarrollarán en Tres de Febrero, San Miguel, Morón, San Nicolás, San Antonio de Areco, Magdalena, Balcarce, Coronel Suárez, General Pueyrredón, Junín, Lincoln, Lobería, Roque Pérez, Saladillo, Tornquist y Zárate, con un padrón total de 128.896 afiliados habilitados para votar entre las 8 y las 18.
A último momento se desactivó la competencia en Navarro, donde la lista impulsada por el intendente Facundo Diz se retiró y la Junta Electoral proclamó ganadora a la encabezada por el exintendente y actual ministro Santiago Maggiotti.
En la Primera sección electoral se concentrarán algunas de las batallas más observadas.
En Morón, la elección del PJ se superpone con la interna dentro de Nuevo Encuentro. El intendente Lucas Ghi respalda la lista de Claudio Román, mientras que el exintendente Martín Sabbatella impulsa a la camporista Paula Majdanski. Aunque ninguno de los dos dirigentes es afiliado formal al PJ, el resultado será interpretado como una medición de fuerzas por la conducción política del distrito.
En San Miguel, la disputa se dará entre tres listas, aunque la confrontación principal será entre sectores del MDF. Por un lado, la nómina encabezada por Juanjo Castro, con vínculos con el ministro Gabriel Katopodis; por otro, la de Santiago Fidanza, referenciado en el ministro Andrés Larroque. La tercera lista responde al kirchnerismo y está liderada por Héctor Fernández.
En Tres de Febrero, el camporista Juan Debandi buscará retener la conducción del partido local frente al exministro bonaerense Alejandro Collia, que representa al MDF.
La elección en General Pueyrredón será la de mayor padrón en disputa, con más de 31 mil afiliados habilitados. Allí el MDF y sectores del peronismo local, con el respaldo del exintendente Gustavo Pulti, se unieron para enfrentar a la dirigente de La Cámpora Fernanda Raverta, que viene manteniendo el control del PJ en el distrito.
Las listas estarán encabezadas por Daniel Di Bartolo por el kirchnerismo y Adriana Donzelli por el espacio alineado con Kicillof, ambos referentes del sindicato docente SADOP.
En la Segunda sección electoral, San Nicolás será escenario de una competencia entre la camporista Cecilia Comerio y Sebastián Vignoles, del MDF. En Zárate, la disputa enfrentará a Ana María Almirón —referenciada en Sergio Berni y Agustina Propato— con el actual titular partidario Leandro Matilla.
En la Tercera sección, la única interna será en Magdalena, donde competirán Mirna Gurina (La Cámpora) y Juan Carlos García (MDF), en un distrito con un padrón reducido.
La Cuarta sección presentará internas en Junín y Lincoln. En el primer caso competirán tres listas que combinan apoyos de La Cámpora, el MDF, el Frente Renovador y sectores gremiales y territoriales. En Lincoln se enfrentarán el exintendente Jorge Fernández y Nicolás Rosas, alineado con el kicillofismo.
En la Quinta sección, además de Mar del Plata, habrá competencia en Balcarce, donde el dirigente local Eduardo Guzmán se medirá con Sergio Aranga del MDF, y en Lobería, donde confluirán listas del peronismo local, La Cámpora y el kicillofismo.
La Sexta sección tendrá internas en Coronel Suárez, entre María Alesandra Santarossa y Damián Meier, y en Tornquist, donde competirán Alberto Musso —referenciado en el massismo— y Juan Carlos Gisler.
Finalmente, en la Séptima sección electoral, las disputas en Roque Pérez y Saladillo reflejarán el alineamiento del kirchnerismo y el Frente Renovador frente a las listas del MDF.
Aunque la conducción provincial quedará definida por consenso, las internas municipales mostrarán el estado real de las relaciones de fuerza dentro del peronismo bonaerense.
El resultado será leído como un indicador del posicionamiento de Kicillof en la estructura partidaria y de la capacidad del kirchnerismo de sostener influencia territorial, en un escenario donde el peronismo busca reorganizarse frente al ciclo electoral que culminará en las presidenciales de 2027.
Las elecciones de este domingo, así, funcionarán como un ensayo general del reordenamiento político del principal distrito electoral del país, donde la unidad formal convive con tensiones latentes y liderazgos en disputa.
Estas elecciones funcionarán como un ensayo general del reordenamiento político en el PJ
Axel Kicillof
Máximo Kirchner
Verónica Magario
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí