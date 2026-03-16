Pavone, Molinari, Guercio: ¿triángulo amoroso?

Arranca el paro universitario: alertan por impacto en colegios de la UNLP
El momento de la verdad: darán el fallo por el crimen de Kim Gómez
VIDEO. Un Lobo con dos caras: se equivocó y cayó sobre la hora
Una Ong platense cumplió el sueño a chicos que querían conocer el mar
Un Oscar tras otro: la película de Anderson, la gran ganadora
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Nuevo aumento en el boleto de micros para viajar desde La Plata a CABA
Complicaciones en las provincias por otra fuerte caída de recursos
Creciente inquietud por aumento de los accidentes y muertes de motociclistas
Cristina debe declarar en Comodoro Py y la militancia se moviliza
Macri reúne a su tropa ya para fijar un rumbo político con vistas a 2027
El PRO apunta a la VTV provincial y a eliminar el estacionamiento medido
Bancarios acuerdan un aumento del 2,9% y el básico supera los $2.180.000
Nuevas revelaciones de $Libra y otro ataque del Presidente al periodismo
La Aduana, otro botín de disputa en medio de la interna libertaria
Químicos piden reforzar la gestión ambiental en las aguas de la Provincia
Ante el incremento de incendios forestales capacitan a los bomberos
Taxistas reclaman por el estado de los semáforos de la Ciudad
Piden que la causa de un asesinato en City Bell pase a la etapa de juicio
La Plata y La Matanza conectadas por dos ataques a choferes de App
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Carolina Molinari hizo un comentario aparentemente inocente: dijo que Eliana Guercio no la saludaba al encontrarla en el colegio de sus chicos, y sí saludaba a su ex, Mariano Pavone. Eliana, siempre con los tapones de punta, salió a cruzarla: “Querés instalar que yo tuve algo con tu ex”, le recriminó al aire, visiblemente molesta. La pelea se dio la semana pasada, pero ahora hubo descargo en redes: “A pesar de tanta provocación, sé que cometí el error de contestar en caliente”, señaló. Pidió disculpas a Molinari, pero la trató de “altanera y amenazante”. Dijo que no conocía ni a Pavone ni a Molinari de antes, pero Carolina decidió mostrar unos chats con “El Tanque” donde contaba que se conocían de Sunset...
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