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Pavone, Molinari, Guercio: ¿triángulo amoroso?

Pavone, Molinari, Guercio: ¿triángulo amoroso?
16 de Marzo de 2026 | 03:32
Edición impresa

Carolina Molinari hizo un comentario aparentemente inocente: dijo que Eliana Guercio no la saludaba al encontrarla en el colegio de sus chicos, y sí saludaba a su ex, Mariano Pavone. Eliana, siempre con los tapones de punta, salió a cruzarla: “Querés instalar que yo tuve algo con tu ex”, le recriminó al aire, visiblemente molesta. La pelea se dio la semana pasada, pero ahora hubo descargo en redes: “A pesar de tanta provocación, sé que cometí el error de contestar en caliente”, señaló. Pidió disculpas a Molinari, pero la trató de “altanera y amenazante”. Dijo que no conocía ni a Pavone ni a Molinari de antes, pero Carolina decidió mostrar unos chats con “El Tanque” donde contaba que se conocían de Sunset...

 

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