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Estudiantes vs Gimnasia (M).- El análisis de Martín Cabrera de la vuelta al triunfo del Pincha en Mendoza

17 de Marzo de 2026 | 23:24

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La vuelta de Tiago Palacios a su mejor rendimiento, anotando dos golazos, fue decisiva para que Estudiantes regresara a la senda triunfal dando vuelta un partido que le había generado preocupaciones. El Pincha se había ido al descanso en desventaja luego de un error defensivo que fue aprovechado por Agustín Módica. Sin embargo, en el complemento se recuperó con una espectacular actuación del diez albirrojo, que primero le devolvió la igualdad con un gran remate y luego le dio la ventaja con una exquisita definición.

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