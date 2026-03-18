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De Estudiantes a la Selección Argentina: Tomás Palacios convocado por Lionel Scaloni para la fecha FIFA

De Estudiantes a la Selección Argentina: Tomás Palacios convocado por Lionel Scaloni para la fecha FIFA
18 de Marzo de 2026 | 15:12

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La Selección argentina comandada por Lionel Scaloni confirmó los convocados para la fecha FIFA de marzo en la que la “Albiceleste” va a enfrentar a Guatemala, previo al Mundial 2026.

Tomás Palacios es la gran sorpresa en la lista de la Selección argentina para el amistoso del próximo 31 de marzo ante Guatemala. El defensor de 22 años se ganó un lugar entre los convocados por el entrenador Lionel Scaloni gracias a sus destacadas actuaciones en Estudiantes de La Plata.

Nacido en General Pico, La Pampa, Palacios debutó en primera división en Talleres de Córdoba en 2020 y luego fue cedido a préstamo a Independiente Rivadavia de Mendoza.

 

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