Antonela Roccuzzo y Valentina Cervantes le soltaron la mano a Emilia Mernes: los motivos

En el universo de las redes sociales, un movimiento común desató una larga serie de interpretaciones. La reciente decisión de Antonela Roccuzzo y Valentina Cervantes de dejar de seguir a Emilia Mernes en Instagram es el reflejo de una interna que divide las aguas en el círculo íntimo de la Selección Argentina. El detonante, según trasciende en las últimas horas, tendría su origen en un alineamiento incondicional hacia Tini Stoessel, cuya reciente actitud frente a conflictos previos habría forzado a las referentes del grupo a tomar una posición pública y digital.

El conflicto escaló tras gestos de Tini que fueron interpretados como una línea divisoria en la industria. Roccuzzo, históricamente cauta y selectiva con sus interacciones, suele utilizar sus redes como un termómetro de sus afinidades personales. Que la esposa de Lionel Messi haya decidido cortar el vínculo virtual con la intérprete y pareja de Duki sugiere que la "paz" entre las estrellas del pop y el entorno de los jugadores llegó a su fin.

Por su parte, Valentina Cervantes acompañó el movimiento, aliándose a Antonela y a Tini frente a Emilia. Aunque las razones precisas del problema con Tini que motivó este desplante se manejan con hermetismo, el impacto fue inmediato.

Semanas atrás, María Becerra se había adelantado y dejó de seguirla a Mernes en las redes

Así, la industria del entretenimiento sigue con atención las lealtades vigentes para traccionar el apoyo de las figuras más influyentes del país, reconfigurando las alianzas de cara a los próximos eventos masivos y giras internacionales.