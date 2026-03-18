Por obras, cortarán el tránsito en Camino General Belgrano y 514: a partir de cuándo y cuáles son los desvíos

La Comuna local informó que se realizará un corte de tránsito en Camino General Belgrano a la altura de calle 514 debido a obras vinculadas al desarrollo del centro comercial a cielo abierto que ejecuta la empresa IRSA.

Según se detalló, el tránsito permanecerá interrumpido en Camino General Belgrano entre las calles 514 y 511, donde se instalarán vallas, tambores de señalización y cartelería preventiva para advertir a los conductores sobre el desvío.

El corte se materializará el miércoles 25 de marzo en la intersección de Camino General Belgrano y 514, permitiéndose únicamente el ingreso al supermercado ChangoMás, aunque no estará habilitada la salida desde ese predio hacia Camino General Belgrano.

Asimismo, se colocarán carteles indicativos en distintos puntos del corredor para anticipar la interrupción del tránsito y ordenar la circulación vehicular, mientras que durante los primeros días personal de Control Urbano reforzará las tareas de prevención y seguridad vial.

De acuerdo a lo previsto, la señalización comenzará a instalarse previamente y el corte se hará efectivo una vez iniciados los trabajos, que forman parte de la obra en desarrollo en la zona.