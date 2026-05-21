Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy jueves 21 de mayo 2026

Cuenta DNI es una herramienta central para miles de familias bonaerenses que buscan aliviar el impacto de los gastos cotidianos. En un escenario donde el consumo sigue ajustándose por la pérdida de poder adquisitivo y el aumento sostenido de precios, las promociones y reintegros ganaron un peso cada vez más importante en la economía doméstica.

Como ocurre cada mes, la billetera virtual del Banco Provincia actualizó su esquema de beneficios para mayo y sumó una novedad que llamó la atención: el regreso de las tres cuotas sin interés con tarjeta de crédito desde la aplicación. Según estimaciones difundidas por la entidad, quienes aprovechan la totalidad de las promociones pueden alcanzar un ahorro cercano a $150.000 mensuales, incluso sin contabilizar algunos beneficios sin tope de reintegro.

Qué descuentos hay este jueves 21 de mayo con Cuenta DNI

Este jueves aparecen varios beneficios activos para distintos rubros y consumos diarios:

Comercios de cercanía (incluye carnicerías, granjas y pescaderías)

20% de descuento de lunes a viernes.

Tope: $5.000 por semana y por persona.

Se alcanza con compras por $25.000.

Ferias y mercados bonaerenses

40% de descuento todos los días.

Tope semanal: $6.000 por persona.

Se alcanza con consumos de $15.000.

Universidades, entidades educativas, clubes y eventos

40% de descuento todos los días.

Tope: $6.000 semanales.

Farmacias y perfumerías

10% de descuento los miércoles y jueves.

Sin tope de reintegro.

Marcas destacadas

30% de descuento todos los días.

Tope mensual de $15.000.

Entre las promociones vigentes este jueves sobresale una de las más buscadas por los usuarios: el descuento en supermercados.

Chango Más

20% de descuento los jueves.

Sin tope de reintegro.

La devolución se realiza en el momento.

Además, continúa vigente el beneficio especial para jubilados:

Jubilados

5% de descuento adicional en supermercados adheridos.

Tope unificado de reintegro: $5.000.

La novedad de mayo: vuelven las cuotas sin interés con Cuenta DNI

Uno de los cambios más relevantes del mes es el regreso de las hasta tres cuotas sin interés mediante pagos NFC con tarjetas de crédito asociadas a Cuenta DNI.

La promoción funciona de lunes a domingo y alcanza comercios que no pertenezcan al rubro alimentos. El beneficio busca incentivar pagos digitales y ampliar el uso cotidiano de la billetera virtual.

Algunos consejos para aprovechar los descuentos de Cuenta DNI

Priorizá compras sin tope de reintegro : aprovechá al máximo beneficios donde podés gastar más sin límite de devolución.

: aprovechá al máximo beneficios donde podés gastar más sin límite de devolución. Usá los topes semanales con inteligencia : en supermercados del interior o ferias, tratá de concentrar compras grandes para alcanzar el tope y no “desperdiciar” porcentaje.

: en supermercados del interior o ferias, tratá de concentrar compras grandes para alcanzar el tope y no “desperdiciar” porcentaje. Aprovechá comercios de cercanía : el 20% en negocios de barrio suele ser clave para compras rápidas y necesarias, con buen nivel de ahorro.

: el 20% en negocios de barrio suele ser clave para compras rápidas y necesarias, con buen nivel de ahorro. Pagá siempre con la billetera virtual : asegurate de abonar con Cuenta DNI y no con tarjeta vinculada, porque si no, no se aplica el beneficio.

: asegurate de abonar con Cuenta DNI y no con tarjeta vinculada, porque si no, no se aplica el beneficio. Chequeá locales adheridos: antes de salir, confirmá qué sucursales participan para evitar perder el descuento.