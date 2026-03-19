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Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de hoy jueves 19 de marzo 

Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de hoy jueves 19 de marzo 
19 de Marzo de 2026 | 07:44

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La billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia brinda varios beneficios para ser utilizados este jueves 19 de marzo 2026. Los descuentos se destacan con una combinación de ofertas que alcanzan a distintos rubros como por ejemplo supermercados, librerías, ferias y mercados.

Las promociones de la billetera virtual Cuenta DNI son una herramienta clave para aliviar el bolsillo de miles de personas, por eso el Banco Provincia brinda todos los días de la semana distintos descuentos en diferentes comercios.

Con Cuenta DNI del Banco Provincia podés acceder este jueves a los siguientes beneficios

Con la billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia podés acceder a distintos beneficios este jueves 19 de marzo. Ahorro del 20% en supermercados, 40% en ferias y mercados bonaerenses, entre otras rebajas.

Estos son los descuentos para este jueves 19 de marzo con Cuenta DNI:

  • Comercios de barrio (incorpora carnicerías, granjas y pescaderías): 20% de ahorro con tope semanal de $5.000.
  • Especial localidades: 15% y 10% con comercios adheridos con tope de reintegro por comercio, por semana y por persona en $5.000 y $7.000
  • Farmacias y perfumerías: 10% de descuento en comercios adheridos. Sin tope de reintegro
  • Changomás: 20% de ahorro sin tope de descuento y con devolución en el acto.
  • Ferias y mercados bonaerenses: 40% con tope de reintegro unificado en $6.000 por semana y por persona.
  • Especial temporada: 30% de ahorro en grandes marcas con tope de reintegro en $10.000 por semana, por comercio y por persona.
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