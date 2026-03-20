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Tras su paso por MasterChef Celebrity, Sofía “La Reini” Gonet abrió su corazón y habló sin filtros sobre su vida personal. En una charla distendida, contó cómo fue descubrir su bisexualidad y recordó sus primeras experiencias, dejando una frase que rápidamente se volvió viral “Nunca disfruté tanto como con una mujer”.
La influencer también repasó su historia emocional y cómo fue animarse a explorar nuevas relaciones. Entre risas y reflexiones, explicó que fue un proceso de autoconocimiento que la llevó a vivir vínculos más genuinos y a conectar de otra manera con sus sentimientos.
Además, reveló una divertida anécdota tras la final del reality, donde confesó que terminó celebrando de más y protagonizó un momento que también explotó en redes. Sin filtros y fiel a su estilo, volvió a mostrarse auténtica y cercana con su público.
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