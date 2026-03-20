Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo |TENSIÓN EN ALZA

Irán se endurece: “No habrá moderación”, avisa

Teherán promete responder sin límites a nuevos ataques mientras crecen los temores globales por el impacto en mercados, suministro de energía y estabilidad global

Irán se endurece: “No habrá moderación”, avisa

un departamento destruido, con el horizonte de Tel Aviv visible al fondo, tras un ataque con misiles iraníes

20 de Marzo de 2026 | 03:11
Edición impresa

La escalada del conflicto en Medio Oriente sumó un nuevo capítulo de máxima tensión tras una serie de ataques directos contra infraestructuras energéticas estratégicas, mientras Irán advirtió que no mostrará “ninguna moderación” frente a nuevas agresiones.

El enfrentamiento, iniciado el 28 de febrero con bombardeos de Estados Unidos e Israel, evolucionó en las últimas semanas hacia una fase más delicada, con el foco puesto en instalaciones clave de producción de petróleo y gas, lo que elevó el riesgo de una crisis energética global.

El canciller iraní, Abás Araqchi, fue contundente al advertir que Teherán responderá con toda su capacidad si continúan los ataques a su sector energético. La advertencia llegó en medio de una ofensiva que ya no apunta únicamente a depósitos o rutas de transporte, sino directamente a los centros de producción.

ATAQUE y contraofensiva

En ese marco, uno de los episodios más sensibles fue el ataque al gigantesco yacimiento Campo de gas Pars Sur-Domo Norte, compartido con Qatar, considerado la mayor reserva de gas natural del mundo. El impacto de este hecho sacudió a los mercados y encendió alarmas en múltiples países dependientes de estos suministros.

La respuesta iraní no se hizo esperar. Entre el miércoles y ayer, fuerzas de Teherán atacaron el complejo industrial de Ras Lafan, en Qatar, el mayor puerto de exportación de gas natural licuado del planeta. A su vez, ofensivas similares alcanzaron refinerías en Arabia Saudita y Kuwait, ampliando el alcance del conflicto y elevando el temor a una implicación directa de los países del Golfo, muchos de ellos aliados estratégicos de Washington.

El efecto en los mercados internacionales fue inmediato. Los precios del petróleo se dispararon con fuerza, con el barril de Brent superando los 110 dólares durante la jornada y acumulando un alza cercana a los 40 dólares desde el inicio del conflicto. El WTI también registró incrementos significativos. Este encarecimiento del crudo ya genera preocupación en organismos internacionales: el FMI advirtió sobre un posible repunte inflacionario global, mientras la Organización Mundial del Comercio (OMC) anticipa una desaceleración del intercambio de bienes.

LE PUEDE INTERESAR

El petróleo vuelve a golpear a Wall Street y arrastra a los mercados

LE PUEDE INTERESAR

León XIV respalda la apertura a divorciados impulsada por Francisco

Otro punto crítico es la situación en el estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del petróleo y gas que se comercializa en el mundo. La posibilidad de un bloqueo mantiene en alerta a las principales potencias, y varios países, entre ellos Alemania, Reino Unido, Francia y Japón, ya manifestaron su disposición a colaborar para garantizar la seguridad de la navegación. Incluso la Organización Marítima Internacional propuso la creación de un corredor seguro para evacuar buques atrapados en la zona.

Desde la Casa Blanca, el presidente Donald Trump aseguró que no enviará tropas a territorio iraní, aunque su administración aprobó más de 16.000 millones de dólares en ventas de armamento a países del Golfo. Además, reveló que pidió a Israel evitar nuevos ataques contra yacimientos energéticos, en un intento por contener una escalada que podría tener consecuencias globales.

En este contexto, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afirmó que Irán está cerca de quedar “diezmado”. Según sostuvo, las capacidades nucleares y militares de la república islámica han sido severamente reducidas tras semanas de ofensiva, y aseguró que Israel “está ganando la guerra” y que el conflicto podría resolverse “mucho antes de lo previsto”. Sin embargo, evaluaciones de inteligencia de Estados Unidos matizan ese optimismo: si bien reconocen un debilitamiento significativo, advierten que Irán aún conserva capacidad de respuesta.

Así, el conflicto entra en una fase de alta incertidumbre, con riesgos que trascienden lo militar y amenazan con impactar de lleno en la economía global. La combinación de ataques a infraestructuras energéticas, suba de precios y tensiones geopolíticas configura un escenario en el que cualquier nuevo movimiento puede profundizar una crisis de alcance mundial.

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Por la crisis energética, Asia activa alertas
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Se sortearon los grupos y Estudiantes ya conoce a sus rivales de la Libertadores

Avanza la causa por presunta venta ilegal de lotes en La Plata: ordenan más allanamientos en escribanías

"Es hermosa": el ex Pincha José Chatruc rompió el silencio sobre su romance con Sabri Rojas

Condenan a la Fundación de la Facultad de Ingeniería de la UNLP: “No es una simple entidad privada”

VIDEO. Gimnasia, con tres arqueros y un vuelo demorado, comienza su periplo hacia Tucumán para enfrentar a Atlético

VIDEO. La Plata amaneció con otro aumento del precio de los combustibles: el petróleo superó los U$S110 por la guerra

“Envidia y miedo”: el productor de Emilia se metió en medio del escándalo con Tini y María Becerra
+ Leidas

Nuevo paro en la UNLP complicará las clases en facultades y colegios la semana próxima

Flamengo, DIM y Cusco: quienes son y qué actualidad tienen los rivales del Pincha en la Copa

Cruces en el Concejo por las tasas, la crisis económica y el 24 de marzo

VTV: ahora hay que pagar varios días antes

VIDEO. Un grupo difícil en la Libertadores

Preocupación por Andrea del Boca: las dudas sobre su continuidad en “GH”

¿Un arreglo sacude a Newell’s?

VIDEO. Va por la recuperación: Gimnasia visita al Decano
Últimas noticias de El Mundo

El petróleo vuelve a golpear a Wall Street y arrastra a los mercados

León XIV respalda la apertura a divorciados impulsada por Francisco

Irán bombardeó una refinería de petróleo en Israel y causó daños en la red eléctrica

Irán intensificó sus ataques contra instalaciones energéticas de la región

Policiales
“Un clan funesto”: golpe a una estructura narco en La Plata
Apareció la nena que mantuvo en vilo a Córdoba: quedan las dudas
Una intoxicación con una tortilla, la causa probable de una tragedia familiar
Apuñaló a su pareja tras acusarla de infidelidad
Acusado de un embiste fatal, atraviesa una instancia clave
Información General
Se agrava el desempleo joven: su tasa duplica ya al promedio del país
Dueños de un campo cerraron con una tranquera una ruta en Chubut
Los números de la suerte del viernes 20 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Empleo joven: la capacitación, clave en un mercado laboral limitado
Argentinos por la Educación tiene nuevo director
Deportes
VIDEO. Un grupo difícil en la Libertadores
VIDEO. Va por la recuperación: Gimnasia visita al Decano
River y Racing, con grupos accesibles; San Lorenzo, más complicado
Banfield y Tigre, en un duelo de necesitados
¿Un arreglo sacude a Newell’s?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla